Russland greift polnische Firma in der Ukraine an

Rauch nach dem russischen Luftangriff auf Winnyzja: Es wurde wohl auch eine polnische Fabrik getroffen. (Quelle: IMAGO/Vinnytsia Reg. Military Admin./imago)

Eine polnische Fabrik findet sich im Visier der russischen Armee wieder. Eine russische Bombe tötet mindestens zwei Menschen in Dobropillja. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 17. Juli

Russland greift polnische Firma in der Ukraine an

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Stadt Winnyzja wurden wohl auch Fabrikhallen der polnischen Firma "Barlinek" getroffen. Das erklärte der polnische Außenminister Radosław Sikorski auf X. Demnach soll es sich beim Luftangriff um eine gezielte Attacke gehandelt haben. Die Barlink-Gruppe ist auf die Herstellung von Paketböden spezialisiert.

Wie Sikorski weiter erklärte, arbeiten vor Ort nun polnische und ukrainische Kräfte zusammen. Mindestens zwei Menschen sollen bei dem Luftangriff schwere Verbrennungen erlitten haben. Sikorski schreibt, dass ihm der Werksleiter erklärte, dass die Angriff aus drei verschiedenen Richtungen gekommen seien.

Tote und Verletzte bei Drohnenangriffen in Russland und Ukraine

Bei gegenseitigen Attacken im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat es auf beiden Seiten erneut Tote und Verletzte gegeben. Bei einem russischen Gleitbombenangriff auf Dobropillja nahe der Frontlinie starben nach ukrainischen Angaben zwei Menschen, Dutzende wurden verletzt.

Russland meldete in der Nacht zwei Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen im Westen Russlands sowie den Abschuss mehrerer Drohnen auch nahe der Hauptstadt. In der Ukraine richten sich die Blicke heute auf das Parlament in Kiew: Dort soll über die neue Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko und ihr Kabinett abgestimmt werden.

Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Russland hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin einen Angriff mit drei ukrainischen Drohnen auf die Hauptstadt abgewehrt. Zu Opfern oder Schäden äußert er sich zunächst nicht. Spezialisten untersuchen die Trümmerteile an den Absturzorten, teilt Sobjanin mit.

Ukraine will heimische Waffenproduktion massiv erhöhen

Die Ukraine will den Anteil heimischer Waffen in der Armee binnen sechs Monaten auf 50 Prozent steigern. "Unser Ziel ist es, den Anteil ukrainischer Waffen innerhalb der ersten sechs Monate der neuen Regierung auf 50 Prozent zu bringen, indem wir unsere heimische Produktion ausbauen", sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Ich bin zuversichtlich, dass dies erreichbar ist, wenn auch nicht einfach." Derzeit machen ukrainische Waffen seinen Angaben zufolge etwa 40 Prozent der an der Front und bei Einsätzen verwendeten aus. Dies sei bereits deutlich mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Unabhängigkeit des Landes.

Russische Staatskasse leert sich

Das Loch im russischen Staatshaushalt wird größer. Der Vorsitzende des russischen Finanzkomitees hat Alarm geschlagen. Lesen Sie hier mehr über die Hintergründe.

US-Neo-Nazi-Gruppe soll ukrainischen Offizier getötet haben

Ein Anschlag auf einen ukrainischen Geheimdienstoffizier in Kiew soll von einer rechtsgerichteten Organisation durchgeführt worden sein, die ihre Wurzeln in den USA hat. Nach Angaben der "Moskau Times" soll die Gruppe "The Base" die Verantwortung für den Tod von Iwan Woronytsch übernommen haben, der vor einer Woche auf einem Parkplatz in der ukrainischen Hauptstadt erschossen wurde.