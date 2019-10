"Eine Bankrotterklärung"

Heftige Kritik an Klimagesetz – Regierung verteidigt sich

07.10.2019, 10:54 Uhr | dpa

Das Klimapaket der Bundesregierung gilt Umweltschützern ohnehin als zu zaghaft. Nun werden die Ziele auf Betreiben der Union weiter verwässert. Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen.

Kanzleramtschef Helge Braun hat die abgeschwächten Klimaschutz-Vorhaben der Bundesregierung verteidigt. "Dieses Programm ist weiter besser als das, was heute bekannt ist", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Der Einstiegspreis bei der Bepreisung des Ausstoßes von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) werde in den nächsten Jahren von zehn Euro pro Tonne CO2 möglicherweise auf 60 steigen. "Also da ist eine Dynamik drin. Und die ist den Klimaschützern nicht genug, aber für den normalen Bürger ist das bei weitem ehrgeizig genug."



So reagiert die Politik: "Eine klimapolitische Geisterfahrt ohne Tempolimit"



Die Bundesregierung hatte das Klimaschutzgesetz im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich abgeschwächt. Im finalen Entwurf des Umweltministeriums, der am Mittwoch ins Kabinett kommen soll, wird zum Beispiel für das Jahr 2040 kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Auch die Kontrollmechanismen wurden abgeschwächt: Der sogenannte Klimarat soll kein jährliches Hauptgutachten mehr erstellen, um die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen zu überprüfen. Er soll auch keine Vorschläge mehr machen dürfen, wie die zuständigen Ministerien nachjustieren können, wenn CO2-Einsparungsziele in einzelnen Sektoren drohen, verfehlt zu werden. Dem "Spiegel" zufolge hatte die Union gedrängt, die Pläne abzuschwächen.

Helge Braun: Bürger sollen umsteuern können

Helge Braun verteidigte die Pläne. "Wir haben jetzt einen Klimaschutzplan 2030 gemacht." Die Ziele für 2030 habe man als EU bei der Klimakonferenz in Paris versprochen, und Deutschland habe zugesagt, ehrgeiziger zu sein als andere Mitgliedstaaten. "Und das Klimaschutzgesetz, was wir jetzt in den nächsten Tagen verabschieden werden, wird genau dieses nationale Klimaziel 2030 festschreiben."

Es gehe darum, den Menschen den Umstieg auf energiesparende Anschaffungen zu erleichtern, sagte Braun. "Bei der nächsten Entscheidung für eine Heizung, bei der nächsten Entscheidung für ein Auto, da soll man umsteuern und nicht für sein Verhalten von gestern heute bestraft werden."



Das Bundesumweltministerium von Ministerin Svenja Schulze (SPD) wehrte sich ebenfalls gegen die Kritik. "Von einer Abschwächung wesentlicher Punkte kann keine Rede sein", teilte das Ministerium auf Twitter mit. "Denn der für die Klimapolitik entscheidende Kern des Vorhabens, die jahresscharfen Sektorziele von 2020 bis 2030, ist und bleibt voll wirksam."



Geringere Ziele: Regierung rudert beim Klimaschutz deutlich zurück



Doch die Kritik an den Änderungen am Gesetz ist heftig – und kommt auch aus den eigenen Reihen. Lesen Sie hier die Reaktionen aus der Politik.