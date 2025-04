Javier Milei, Präsident von Franziskus' Geburtsland Argentinien, hat ebenfalls sein Kommen zugesagt. Der ultralibertäre Politiker und der "Papst der Armen" vertraten gegensätzliche politische Auffassungen. Milei beschimpfte das Oberhaupt der katholischen Kirche noch vor seiner Präsidentschaft als "Schwachkopf" und "H****sohn". Letzterer Ausdruck fällt im lateinamerikanischen Spanisch häufig.

Franziskus war ein harter Kritiker der radikalliberalen Wirtschaftspolitik Mileis. Dieser wiederum kritisierte das soziale Engagement des Papstes und sah in ihm den "Repräsentanten des Teufels auf Erden".

König Felipe und seine Frau Letizia

Auch Spaniens König Felipe und Königin Letizia werden an der Beerdigung von Papst Franziskus teilnehmen. Dies teilte das spanische Königshaus mit. Laut Felipe sei der Papst "ein ethisches Leuchtfeuer in unserer heutigen Welt". Am Dienstag trug sich das Paar gemeinsam mit Felipes Mutter, Königin Sofia, in das offizielle Kondolenzbuch in Madrid ein.

Emmanuel und Brigitte Macron

Frankreichs Präsident Emmanuel Marcron reist in Begleitung seiner Ehefrau Brigitte zur Beerdigung an. Frankreich sieht sich traditionell als älteste Tochter der katholischen Kirche an. Hintergrund: König Chlodwig ließ sich 507 nach Christus als erster nichtrömischer Herrscher in Reims taufen, fortan Krönungsort der französischen Kirche.

Heute fühlt sich das Land aber der strengen Trennung von Staat und Kirche verbunden. Der Laizismus – die strenge religionspolitische Neutralität des Staates – ist seit 1905 gesetzlich verankert. Umso mehr erregte es Aufsehen, als Präsident Macron und seine Frau Brigitte vor zwei Jahren beim Papstbesuch in Marseille an einem Gottesdienst mit Franziskus teilnahmen. Jean-Luc Mélenchon, Chef der linkspopulistischen Partei LFI, kritisierte: "Nein, Monsieur le Président, Ihr Platz ist nicht in der Papstmesse." Rechte Parteien kritisierten nicht nur Macrons Besuch der Messe, sondern auch die Haltung des Papstes zur Migration. Marion Maréchal, Nichte von Marine Le Pen, schimpfte: "Der Papst hat kein Recht, sich politisch zu betätigen."

Ursula von der Leyen