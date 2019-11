Sachsen-Anhalt

Polizeigewerkschafts-Chef Wendt wird Staatssekretär

22.11.2019, 16:42 Uhr | dpa

Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft: Bald Staatssekretär in Magdeburg. (Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa)

Er gibt sich als harter Strafverfolger und geriet selbst wegen seiner Einkünfte in die Kritik. Nun wird Gewerkschaftschef Rainer Wendt Staatssekretär in Magdeburg – und nicht jedem passt das.

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wird Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag in Magdeburg mit. Wendt folgt auf Tamara Zieschang, die im Dezember als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium wechselt.

Wendt ist Mitglied im Bundesvorstand des Deutschen Beamtenbundes und seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Wendt geriet im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er bis zu seiner Pensionierung im Februar 2017 elf Jahre lang keinen Dienst bei der Polizei verrichtet hatte, aber dennoch bezahlt worden war. Zudem war er 2010 offenbar ohne Rechtsgrundlage auch noch befördert worden.

Verfechter harter Strafverfolgung

In der Vergangenheit hatte sich Wendt mit seinen Äußerungen oft weit vorgewagt. So vertrat der Vater von fünf Kindern die Auffassung, schon Zwölfjährige sollten künftig strafmündig sein, sofern es sich um besonders schwere Straftaten handele und die Familien eine Zusammenarbeit mit den Jugendbehörden verweigerten.

Immer wieder äußerte er sich auch zu der aus seiner Sicht großen Gefahr von Terroranschlägen, Gewaltkriminalität und aggressiven politischen Auseinandersetzungen im Land. "Dass die Politik diese Entwicklung im Griff hat, glauben immer weniger Menschen", erklärte er Ende 2018. Stichworte seien ein "Kontrollverlust in der Zuwanderungsfrage, Staatsversagen in der Vollstreckung von Abschiebungen, kein Rezept gegen kriminelle Familienclans sowie ein dramatischer Autoritätsverlust des Staates".

Kritik an CDU vom Koalitionspartner

Der Grünen-Innenexperte Sebastian Striegel bezeichnete die Entscheidung für Wendt als schwere Belastung für die schwarz-rot-grüne Koalition. In den vergangenen dreieinhalb Jahren sei es gelungen, im Innenbereich ruhig und sachlich viele Themen voranzubringen, sagte Striegel am Freitag im Magdeburger Landtag. Als Beispiel nannte er die Durchsetzung der Polizeikennzeichnung oder ein kürzlich erarbeitetes Leitbild für eine bürgernahe Polizei. Dieser Kurs spiegele sich nicht in den bisherigen Äußerungen Wendts wider, der eher als "Law-and-Order-Verfechter" bekannt sei.





Striegel kritisierte zudem, wie die Regierung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Wechsel verkündete. Es sei eine Missachtung des Parlaments, wenn die Abgeordneten während einer laufenden Sitzung per Pressemitteilung informiert würden. Die Abgeordneten könnten erwarten, dass die Landesregierung im Landtagsplenum das Wort ergreife und die Entscheidung verkünde und erkläre. Stahlknecht selbst weilte am Freitag ebenso wie Ministerpräsident Reiner Haseloff beim CDU-Bundesparteitag in Leipzig.