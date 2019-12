Nur Kohl noch länger Kanzler

Merkel zieht mit Adenauer gleich

22.12.2019, 10:24 Uhr | dpa

Die Bildkombo zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel (l, CDU, am 02.06.2015 in Berlin) und den ehemaligen CDU-Vorsitzenden Bundeskanzler Konrad Adenauer (Anfang 1966 in Bonn). Foto: Roland Witschel/Kay Nietfeld/dpa. (Quelle: dpa)