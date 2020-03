Drastische Maßnahmen wegen Corona

Was jetzt geschlossen wird – und was nicht

16.03.2020, 17:39 Uhr | AFP, ds, law, fls

Frühes Handeln zahlt sich im Kampf gegen Covid-19 aus. Das belegen Daten der US-Gesundheitsbehörde. Was sich einer Pandemie effektiv entgegensetzen lässt, wird in einer Grafik besonders deutlich. (Quelle: t-online.de)

Sie stammt aus dem Kanzleramt, und sie soll die Richtlinie sein, was die Bundesländer dicht machen und was noch offen bleiben darf: t-online.de liegt die Liste vor.

Es sind zwei eng beschriebene Seiten, die das öffentliche Leben in Deutschland in nächster Zeit radikal ändern dürften: Die Bundesregierung vereinbarte nach eigenen Angaben am Montag mit den Ministerpräsidenten der Länder, dass zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen geschlossen werden sollen. Ein Überblick:

Das bleibt geöffnet:

Nicht geschlossen werden Einzelhandelsbetriebe, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen und Banken und Sparkassen. Auch Poststellen, Waschsalons und der Großhandel bleiben offen. Hier sollen sogar Sonntagsverkaufsverbote ausgesetzt werden, damit die Menschen sich auch sonntags versorgen können. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Einrichtungen des Gesundheitswesen laufen auch weiter, müssen aber gestiegene hygienische Anforderungen beachten.

Das bleibt geöffnet mit Einschränkungen:

Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, die Artikel für den täglichen Bedarf verkaufen, können öffnen. Hier gibt es aber Auflagen: Die Geschäfte sollen steuern, wie viele Menschen in das Geschäft kommen und Warteschlangen vermeiden.

Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels können zwischen 6 und 18 Uhr öffnen. Sie müssen aber ausreichenden Abstand zwischen den Tischen gewährleisten, es dürfen nicht zu viele Gäste dort sein, und sie müssen Hygienemaßnahmen treffen und -hinweise geben. Übernachtungsmöglichkeiten dürfen nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden – also nur für Geschäftsreisende und Monteure

Geschlossen werden müssen:

Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen

Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen

Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

Spielplätze sollen für den Publikumsverkehr gesperrt werden

alle weiteren, nicht an anderer Stelle dieses Papiers genannten Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center.



Nicht erlaubt sind:

Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen

Angebote in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich

Reisebusreisen

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.

Bei den Beschlüssen handelt es sich den Angaben zufolge um "Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten". Die konkreten Regelungen müssen die Bundesländer in Gang setzen.