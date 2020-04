"Es braucht weitere Maßnahmen wie ein Urlaubsreiseverbot"

Pro

Ja, weitere Maßnahmen sind sogar erwünscht

Wer in Sachsen lebt, darf sich nicht weiter als 15 km von "seinem Wohnbereich" entfernen, in Rheinland-Pfalz wird Eisverkauf mit 4000 Euro Bußgeld belegt, in NRW herrscht ein Picknickverbot – und ganz Deutschland hält sich ohne Murren an Abstandsregeln, Kontaktverbot und eingeschränkte Grundrechte.

Warum? Weil es verdammt noch mal um Menschenleben geht. Was vor einigen Wochen völlig absurd geklungen hätte, ist aufgrund der Corona-Pandemie von der breiten Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht nur akzeptiert, sondern als Sicherheitsmaßnahme gewollt.

Obwohl die nun schon seit Wochen die meiste Zeit zuhause verbringt, halten laut einer aktuellen und repräsentativen Civey-Umfrage immer noch vier von fünf Deutschen die Maßnahmen der Politik für angemessen oder sogar nicht ausreichend. Heißt: Weitere Maßnahmen wie ein generelles Urlaubsreiseverbot würden die meisten nicht nur akzeptieren, sondern sogar begrüßen.

Wer nicht völlig die Augen vor der Realität verschließt, dem ist längst klar: nicht nur der Besuch eines Freibades, Festivals oder Fußballstadions ist 2020 utopisch. Ein Strandurlaub auf Mallorca? Ein Städtetrip nach Rom? Selbst den Ausflug an die Ostsee oder ins Wellness-Hotel können und müssen wir uns für dieses Jahr abschminken. Und das ist den meisten auch klar.