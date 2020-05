Corona-Talk bei "Anne Will"

Habeck zu Palmer: "Meine Geduld ist erschöpft"

04.05.2020, 00:41 Uhr | aj, t-online.de

Grünen-Chef Robert Habeck hat sich zu den umstrittenen Äußerungen zum Umgang mit Corona-Patienten des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer geäußert. Die Partei will offenbar seinen Ausschluss prüfen.

Kommt es zu einem Parteiausschluss des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer bei den Grünen? Bei "Anne Will" hat Grünen-Chef Robert Habeck am Sonntagabend nun deutlich gemacht, wie er zu Palmers umstrittenen Aussagen steht. "Der Satz von Boris war falsch, herzlos und kann den Eindruck erweckt haben – vielleicht war es auch so gemeint -, dass es sich nicht lohnt, um Menschenleben zu kämpfen", sagte Habeck in der Sendung.

Palmer hatte zur Corona-Krise gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Damit hatte er parteiübergreifend für Empörung gesorgt – und sich später entschuldigt, falls er sich "da missverständlich oder forsch ausgedrückt" habe.

"Meine Geduld ist wirklich erschöpft"

Er habe bei seinen Äußerungen weder für Habeck noch für die Partei gesprochen – sondern nur für sich. "Nachdem er heute nachgelegt hat, muss ich sagen, dass meine Geduld wirklich erschöpft ist", erklärte Habeck über seinen Parteikollegen.

Rund hundert Grüne hatten daraufhin Palmers Parteiausschluss in einem offenen Brief gefordert. Palmers parteischädigende Äußerungen zeigten, dass die Grünen "längst nicht mehr seine politische Heimat" seien, heißt es in dem Schreiben. Darin werden der baden-württembergische Landesvorstand und der Kreisvorstand Tübingen aufgefordert, ein Parteiordnungsverfahren oder Parteiausschlussverfahren gegen Palmer anzustrengen.

Mit Blick auf den offenen Brief kündigte Habeck in der Sendung an: "Wir werden uns mit solchen Fragen beschäftigen."