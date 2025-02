Wenige Tage nach der Bundestagswahl hat Sandra Maischberger am Dienstagabend mit ihren Gästen das Ergebnis diskutiert. Deutliche Worte für die historisch schlechten Zahlen seiner Partei fand der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel . Ein Kernproblem seiner Partei sei, eine "falsche Vorstellung von Arbeit", erklärte der Politiker. Man habe den Eindruck vermittelt, dass diejenigen, die nicht oder wenig arbeiten, wichtiger seien als diejenigen, die arbeiten, so sein Urteil. "Das ist tödlich für eine sozialdemokratische Partei", führte Gabriel aus.

t-online-Journalist Christoph Schwennicke sah bei diesem Thema sogar eine Chance darauf, Koalitionsverhandlungen voranzutreiben. Wenn die SPD begreife, dass sie nicht in erster Linie für Arbeitslose, sondern vor allem für Arbeitende da sein sollte, "gibt es sofort eine Übereinstimmung zur Union", erklärte er. Am Ende sei eine funktionierende Wirtschaft für Arbeitgeber schließlich genauso gut wie für Arbeitnehmer.

Kritik an Friedrich Merz

Ein gemeinsames Ziel von rot und schwarz sah Schwennicke auch an anderer Stelle. Schließlich hätten "die Vernunftsparteien", zu denen er neben SPD und CDU/CSU auch FDP und Grüne zählte, nun die letzte Chance darauf, gemeinsam das Vertrauen der Mehrheit zurückzuerlangen – auch wenn das eine "riesige Aufgabe" sei. Zustimmung bekam Schwennicke von "Die Zeit”-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. "Die Parteien müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, Probleme zu lösen", erklärte der.

Mit Blick auf den letzten Wahlkampfauftritt des Unions-Kanzlerkandidaten, Friedrich Merz, zeigte sich di Lorenzo kritisch. In seiner Rede hatte Merz unter anderem von grünen und linken "Spinnern" gesprochen. Warum der CDU-Mann kurz vor Wahlende mit SPD und Grünen zwei potenzielle Koalitionspartner "in die Enge" gedrängt habe, verstehe er nicht, so der Journalist. "Man muss doch Äußerungen auch vom Ende her denken", so seine Meinung.