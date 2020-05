"Ekelhaft und menschenfeindlich"

YouTuber Rezo meldet sich mit harter Presse-Kritik zurück

31.05.2020, 21:14 Uhr | t-online.de, joh

Verschwörungstheorien in der Corona-Pandemie und "Fake News" sind die Themen, mit denen sich ein neues, etwa einstündiges Video des YouTubers Rezo beschäftigt. Der 27-Jährige ist sicher, die Ursachen zu kennen.

Der YouTuber Rezo hat ein neues Video mit dem Titel "Die Zerstörung der Presse" veröffentlicht. Im vergangenen Jahr hatte sich der junge Mann mit den blauen Haaren einen Namen gemacht, weil er offen die CDU kritisiert hatte. Nun nimmt er sich die Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie vor.

Es gebe nachvollziehbare Gründe, weshalb etablierte Zeitungen teilweise verachtet werden. "Unethisches Verhalten ist leider keine Seltenheit", sagt Rezo in seinem neuen Video. In den Fokus rückt der Streit zwischen dem Virologen Christian Drosten und der "Bild"-Zeitung ein. "Das mögen die Verschwörungsideologen. In diesem Part geht es aber um den Umgang mit Menschen", sagt Rezo. Wenn Journalisten Menschen schaden würden, dann würde das dazu beitragen, dass alle Leute, die solche "Moves" mitbekommen, danach weniger "Bock auf die Presse haben". Die Berichterstattung dürfe nicht zu Lasten von Opfern oder Angehörigen gehen, zitiert Rezo den Deutschen Presserat.

Rezo gehe es darum, dass Unwahrheiten als Wahrheiten dargestellt werden, die Reichweite ausgenutzt werde und die Gesellschaft das nicht konsequent verurteile. Als ein Beispiel benennt Rezo den Bauer Verlag, der ein ausgedachtes Interview mit Sandra Bullock gedruckt und dafür verklagt wurde. "Nicht nur einmal sondern sechs Mal", sagt er. Damit habe der Verlag Milliarden verdient. "Die eigene Reichweite zu nutzen, um Menschen zu desinformieren, lohnt sich enorm", kritisiert er.

Rezo: Kein ethisches Verantwortungsbewusstsein

Auch der Axel-Springer-Verlag, zu dem unter anderem die "Bild"-Zeitung gehört, wird von dem YouTuber hart kritisiert. "Dessen Mitarbeiter scheißen so oft und regelmäßig auf den Schutz von Opfern", sagt er. Besonders ekelhaft finde er die Fälle, in denen es um Kleinkinder und Minderjährige geht. Die Veröffentlichung von Nackbildern in der deutschen Presse kreidet er ebenfalls an. "Die Welt" habe sogar eine Fotogalerie mit "ungewollten Rausrutschern" veröffentlicht. "Zeitungen handeln in solchen Fällen scheinbar nicht nach einem ethischen Verantwortungsbewusstsein, sondern nach der Prämisse, wenn es uns Klicks und Cash bringt, lass mal posten." Das sei eine bewusste Missachtung von Grenzen.

Es gebe sogar Fälle, in denen Unschuldige in Gefahr gebracht werden. Der "Focus" berichtete etwa über einen Gewerkschaftsführer, in dem private Informationen beschrieben wurden. "Seid ihr, so als Menschen, beschissen?", sagt Rezo und spricht von "Stalking". Das habe keinen journalistischen Wert und bringe nur eine unschuldige Familie in Gefahr.

Die "Bild"-Zeitung habe erst darüber berichtet, dass der Rapper Capital Bra bedroht werde, dann aber auch seinen neuen Wohnort beschrieben, Ebenso habe ein Kamerateam vor dem Haus des Rappers Sido gefilmt, in dessen Folge es zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

"Ekelhaft und menschenfeindlich"

Als "hochgradig ekelhaft und menschenfeindlich" bezeichnet Rezo auch, das etwa der "Bild"-Chefredakteur sein Gehalt nicht nennen wolle, die Gehälter von anderen Firmen-Chefs allerdings durchaus in der Zeitung berichtet werden. Diese Einteilung in zwei Klassen von Menschen meine er. "Misstraut weiter diesen Journalisten und verachtet weiter deren Verhalten", sagt Rezo. Man dürfe aber nicht alle in einen Topf schmeißen.

"Verschwörungstheorien haben teilweise Millionen Views. Das ist also ein Problem und das hat viele Ursachen", sagt der YouTuber. Es gebe eine Ursache, die ihn persönlich am meisten störe. "Ich spreche von dem fehlenden Vertrauen gegenüber der seriösen Presse." Er erlebe ein gewisses Grundmisstrauen ständig in seinem eigenen Umfeld.

"Nicht der einzige Grund für Misstrauen"

In den Communities sei das ganz ähnlich. Manche Gruppen würden aber auch aktiv gegen Journalisten hetzen und "das ist super beschissen, aber eben nicht der einzige Grund für das Misstrauen", sagt Rezo. Er glaube, dass die Ursachen viel tiefer liegen würden und es auch teilweise an Missständen innerhalb der Presse-Szene liegt.

Beliebte Techniken mancher Verschwörungsideologen würden auch in manchen etablierten Medien vorkommen. Nicht alle Menschen würden erkennen, was für ein "Bullshit" das sei. "Sowas bietet dir simple Antworten, klare Feinde", sagt Rezo. Die Verschwörungsgeschichten würden Menschen das Gefühl geben, dass sie endlich Bescheid wüssten und klüger als andere seien.