"Die Fleisch-Debatte ist durchtränkt von Arroganz"

Pro

Ja, denn sie macht unser Leben besser

In Deutschland muss ein Umdenken stattfinden. Denn mit dem Verzicht auf größere Mengen von Fleisch schützt man seine eigene Gesundheit. Und: Man leistet einen wichtigen Beitrag für bessere Lebensumstände von vielen anderen Menschen.

So einfach ist das aber nicht? Doch. Nur ein Beispiel: In Frankreich geben die Menschen mehr Geld für Lebensmittel aus. Sie investieren in hochwertige Produkte. Fleisch wird häufig nur ein Mal pro Woche konsumiert, auf den Genuss ausgerichtet. Statussymbol: Lebensqualität. Und das ist gut so! Gut für den eigenen Körper und gut für diejenigen, die dadurch nicht für einen Spott-Lohn in der Massenschlachterei arbeiten müssen. Und natürlich muss Billigfleisch unterbunden werden.

Klar, nicht jeder hat die Mittel mehrmals die Woche in den Bio-Laden zu gehen. Aber es ist doch besser nur ein Mal pro Woche ein gutes Stück Fleisch vom Metzger zu kaufen, als die abgepackte Massenware für wenige Euro alle zwei Tage. Zudem ist Verzicht heute einfach. Neben dem Gemüse gibt es viele gute Ersatzprodukte.

Und ein Punkt ist noch wichtig: Der Konsum von Fleisch kann auch unsere Umwelt beeinflussen. Übermäßiger Verzehr sorgt dafür, dass Tiere übermästet- und mehr Klimagase ausgestoßen werden, zudem mehr Grundwasser von Gülleresten gereinigt werden muss. Und es führt dazu, dass Tiere zum Schlachten gezüchtet werden. Auf engstem Raum, mit Antibiotika behandelt. Wer nicht für die Umwelt seinen Fleischkonsum reduzieren möchte, sollte es für das Tierwohl machen. Und sich selbst.