"Wir brauchen den Pflichtdienst zurück – unter einer Bedingung"

Pro

Ja, denn nur Freiwilligkeit ist fair

Die Bundeswehr klagt über Nachwuchsprobleme, die Coronakrise offenbarte erneut einen akuten Pflegemangel. Unter diesen Umständen ist es leicht, ein verpflichtendes Jahr für alle zu fordern. Aber: Dafür, dass der Ruf der Bundeswehr angesichts rechter Netzwerke und miserabler Ausstattung arg gelitten hat, sind sicher nicht die jungen Erwachsenen verantwortlich.

Gleiches gilt für die Pflege. Ohne moralisch aufgeladene Sozialromantik waren Zivildienstleistende vor allem eines: billige Arbeitskräfte. Wer heute ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet, verdient maximal ein Taschengeld von 330 Euro. Es kann also nicht die Lösung des Pflegeproblems sein, junge Menschen für Dumpinglöhne in Krankenhäuser und Seniorenresidenzen zu schicken. Vielmehr sollte die Politik die Berufe dort attraktiver machen.

Das mögliche neue Dienstjahr soll einen "Beitrag für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland" leisten. Solche Begründungen sind Politik für alte Leute. Die werfen jüngeren gerne vor gleichgültig zu sein. Doch das politische Engagement Jugendlicher für den Klimaschutz spricht eine andere Sprache. Als Beitragszahler werden sie ihr ganzes Arbeitsleben ein solidarisches Deutschland finanzieren – da ist es nur gerecht, wenn jeder nach seiner Ausbildung oder dem Abitur machen kann, was er will. Ohne Zwang.