Spott über Pannen beim Probealarm

"Bekommen das Warnsignal per Fax oder Post zugestellt"

Bundesweit sollten eigentlich um 11 Uhr die Sirenen heulen und den Ernstfall testen. Das funktionierte vielerorts offenbar nicht. Im Netz konnten sich viele einen bissigen Kommentar nicht verkneifen.

Der erste bundesweite Warntag hat am Donnerstag deutliche Lücken bei der Alarmierung der Bevölkerung offenbart. Zum einen wurde deutlich, dass es vielerorts gar keine Sirenen mehr gibt, zum anderen kam die Gefahrenmeldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn erklärte diese Panne mit der zeitgleichen Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen. Präsident Christoph Unger sagte in Mannheim: "Erste Analysen haben ergeben, dass um 11 Uhr nicht nur zentral die Warnung ausgelöst worden ist, sondern viele andere angeschlossene Leitstellen ebenfalls eigenständig Warnungen ausgelöst haben, so dass es zu einer Überlastung des Systems gekommen ist. Dies muss für den nächsten Warntag noch viel deutlicher abgestimmt werden." Gegebenenfalls müssten entsprechende technische Vorkehrungen getroffen werden.





Mancherorts bekam die Bevölkerung vom Probealarm zunächst gar nichts mit. Für München erklärte etwa ein Feuerwehrsprecher, es gebe in der Landeshauptstadt seit vielen Jahren keine Sirenen mehr. Sie seien nach dem Ende des Kalten Kriegs nach und nach abgebaut worden. In sozialen Netzwerken äußerten sich viele Nutzer verwundert darüber, dass Sirenen nicht heulten. Weite Teile Hamburgs sind ebenfalls still geblieben, wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet. "Nur in Elbnähe schrillen Sirenen, weil dort Überflutungsgefahr besteht. Die wurden auch von der Feuerwehr ausgelöst", erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums.

In sozialen Netzwerken äußerten sich viele Nutzer verwundert darüber, dass Sirenen nicht heulten. "Alle, die keine Sirene hören, bekommen das Warnsignal per Fax oder Post in den nächsten 14 Tagen zugestellt", schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer fast zusammen: "Enttäuschung ist gar kein Ausdruck."

Alle, die keine Sirene hören, bekommen das Warnsignal per Fax oder Post in den nächsten 14 Tagen zugestellt. #Warntag2020 — Oliver 🤙🏼 (@_olivergr) September 10, 2020

In Sachen Erwartungshaltung vs. Umsetzung ist der #Warntag2020 schon eher die letzte Staffel Game of Thrones. — Thomas Poppe (@DerPoppe) September 10, 2020

Ich glaube, wir haben das Konzept zum #Warntag falsch verstanden. Vermutlich hätten wir alle auf den Balkon gehen und selber rumheulen sollen.#Warntag2020 — Janina B. (@JB_Sincera) September 10, 2020

Enttäuschung ist gar kein Ausdruck! #Warntag2020 — Peter Wittkamp (@diktator) September 10, 2020

Also, wir haben nix gehört. — Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. (@gehoerlosenbund) September 10, 2020

Info 1/3

Die bundesweite MoWaS-Meldung konnte nur verspätet zugestellt werden. Grund dafür war eine nicht vorgesehene zeitgleiche Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen über MoWaS. ^nps — BBK (@BBK_Bund) September 10, 2020

Ihr wisst, dass ihr den Alarm nur hören könnt, wenn ihr bereits von Bill Gates mit dem 5G-Chip ausgestattet seid.

Ihr könnt euch nur schützen, wenn ihr euch komplett in Alufolie wickelt. Nackt. Und ein Bild davon in allen sozialen Medien postet!#Warntag — ⭐️Sternchen⭐️ (@BeiAnja) September 10, 2020

Na toll, die Entwarnung zum #Warntag2020 ging bei #NINA ein. Obwohl die Benachrichtigungen aktiviert sind, ploppte nichts auf und auch akustisch blieb es stumm. pic.twitter.com/73KpDUPlRb — Lonaril (@lonaril) September 10, 2020

Zum ersten bundesweiten Warntag sollten laut Vorankündigung im ganzen Land um 11 Uhr Sirenen und andere Warnsysteme ausgelöst werden. Unter anderem sollte die Probewarnung über Radio und Fernsehen sowie auf Warnapps wie der Anwendung Nina verbreitet werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rief dazu auf, Nachbarn über den Probealarm zu informieren. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Einerseits sollten mit dem Alarm die Warnverfahren getestet werden. Andererseits sollten Bürger für das Thema Warnung sensibilisiert werden. Entwarnung sollte 20 Minuten nach der Probewarnung gegeben werden.

Auf Bundesebene ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zuständig, in den Bundesländern die Innenministerien. Außerdem sind in den Kommunen in der Regel die für Katastrophenschutz zuständigen Behörden beteiligt. Nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz findet der bundesweite Warntag ab 2020 jährlich am zweiten Donnerstag im September statt.