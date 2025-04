Estland Teil einer möglichen Friedensmission in der Ukraine

Für den Frieden in der Ukraine stellt sich Estland hinter die Pläne einer europäischen Friedenstruppe in der Ukraine. Ministerpräsident Michal ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Südkorea: Hunderte nordkoreanische Soldaten sind tot

Etwa 600 nordkoreanische Soldaten sollen im Krieg in der Ukraine nach südkoreanischen Angaben gefallen sein. Dies teilen südkoreanische Abgeordnete mit. Sie berufen sich auf den Geheimdienst ihres Landes. Insgesamt gebe es 4.700 Opfer unter den 15.000 Soldaten aus Nordkorea – Verletzte und Tote.

"Nach sechs Monaten Kriegsteilnahme ist das nordkoreanische Militär nicht mehr so unfähig und seine Kampfkraft hat sich deutlich verbessert, da es sich an den Einsatz neuer Waffen wie Drohnen gewöhnt hat", sagte Lee Seong Kweun, Mitglied im Geheimdienstausschuss des Parlaments in Seoul. Anfang der Woche hatte Nordkorea bestätigt, dass nordkoreanische Soldaten aufseiten Russlands kämpften.

Ukraine: Tote und Verletzte bei russischem Drohnenangriff

Russische Drohnenschwärme haben die ukrainischen Städte Charkiw und Dnipro angegriffen. Dabei wurde mindestens ein Mensch getötet und mindestens 38 wurden verletzt. In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine im Nordosten, wurden bei dem Massenangriff 38 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder, wie Regionalgouverneur Oleh Syniehubov mitteilt. Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow spricht von 39 Verletzten.

"Es gab 16 Angriffe auf Charkiw", schreibt Terechow im Nachrichtendienst Telegram. "Ein Hochhaus wurde getroffen sowie Privathäuser, eine medizinische Einrichtung und zivile Infrastruktur." In Dnipro, im Südosten der Ukraine, lösen Drohnen Brände aus und töten einen Menschen, wie Serhij Lysak, Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, mitteilt. "Es gibt mehrere Brände in der Stadt", schreibt Lysak auf Telegram. "Privathäuser wurden beschädigt."

Medien: Tote Journalistin wurde in russischer Haft gefoltert

Die in russischer Gefangenschaft gestorbene ukrainische Journalistin Wiktorija Roschtschyna ist laut Medienberichten gefoltert worden. Roschtschynas Leiche sei im Februar mit Anzeichen von Folter und fehlenden Organen an die Ukraine übergeben worden, berichteten mehrere Medien, darunter der "Spiegel", die "Washington Post" und die "Ukrainska Prawda", am Dienstag unter Berufung auf ukrainische Ermittler. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj für mehr Druck auf "Moskaus Schmerzpunkte"

Die Ukraine bereitet nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit internationalen Partnern weitere Sanktionen gegen Russland vor. Diese zielten auf Handel und Rüstungsindustrie des Angreiferlandes sowie auf "russische Einflussnetzwerke". Dies geschehe in Abstimmung mit den europäischen Ländern und den USA, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, ohne Details zu nennen. "Wir wählen die Schmerzpunkte in Russland aus, die Moskau am ehesten dazu bewegen, sich auf Diplomatie einzulassen", sagte er in Kiew.