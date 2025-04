Aktualisiert am 30.04.2025 - 17:01 Uhr

Aktualisiert am 30.04.2025 - 17:01 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Hubertus Heil und Olaf Scholz (SPD): Die beiden Politiker haben wohl in der nächsten Regierung keinen Platz mehr. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Nächster Schritt weg von der Macht: Olaf Scholz und sein Kabinett kommen zu einer letzten Sitzung zusammen. Nächste Woche will Friedrich Merz als Nachfolger im Kanzleramt übernehmen.

Kabinettssitzungen finden in der Regel immer mittwochs im Bundeskanzleramt statt. Kanzler, Ministerinnen und Minister bringen dort gemeinsame Gesetzesvorlagen oder Verordnungen auf den Weg, über die im Anschluss in Bundestag und Bundesrat debattiert und abgestimmt wird.

Händeschütteln, Umarmungsszenen, "hanseatisch nüchtern"

Scholz habe eher einen fröhlichen und gelösten Eindruck gemacht. "Das ging so hanseatisch-nüchtern zu, wie das zu diesem Bundeskanzler auch passt", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit später auf Nachfrage vor Journalisten. Er verwies auch auf ein bereits erfolgtes Abschiedsessen des Kabinetts am 25. März – dem Tag, an dem der neu gewählte Bundestag erstmals zusammentrat. Die Regierung war seitdem nur noch geschäftsführend im Amt.