Kein bestätigter Fall

Maskengegner erfinden Meldungen über tote Kinder

Nach dem unklaren Tod eines Mädchens werden zunehmend falsche Meldungen über den Tod von Kindern durch Masken verbreitet. Es gibt bisher keinen einzigen bestätigten Fall.

Die Polizei Unterfranken sucht nach den Urhebern einer Falschmeldung zum Tod eines Kindes. Vor allem auf Facebook wird verbreitet, dass ein sechsjähriges Mädchen im Raum Schweinfurt gestorben sei. Behauptet wird als Ursache, dass das Kind eine Maske getragen habe. "Ein derartiger Fall ist in ganz Unterfranken, insbesondere im Raum Schweinfurt nicht bekannt", so die Polizei auf Anfrage. "Maskengegner verbreiten mit Falschmeldungen Angst und Schrecken." Eine Sechsjährige sei in der Region weder deshalb erkrankt noch ums Leben gekommen. Die Polizei bat, die Falschmeldung nicht zu teilen.



"Internetmärchen": So kommentiert die Polizei in Schweinfurt Schilderungen über den angeblichen Tod eines sechsjährigen Mädchens. (Quelle: Screenshot Facebook)

Es ist die dritte derartige Meldung, seit in der Pfalz der Tod einer 13-jährigen Schülerin bekannt wurde. Sie war am 7. September im Schulbus zusammengebrochen. Eine erste Obduktion hatte die Todesursache nicht klären können, deshalb laufen weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen, deren Ergebnisse nach Angaben der Staatsanwaltschaft Landau noch nicht vorliegen.



Es gibt also noch keine Erklärung für die Todesursache. Michael Pfeifer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), bezeichnete es gegenüber t-online als "sehr unwahrscheinlich", "dass ein Mensch aufgrund des Tragens einer Maske lebensbedrohliche Symptome entwickelt".



Klaus-Dieter Zastrow, Leiter des Hygiene-Instituts Berlin Search Care, sagte der SZ: "Vor Sauerstoffmangel durch das Tragen von Masken muss man keine Angst haben, es sei denn, man bastelt sich eine luftundurchlässige Maske und schnürt sie fest hinterm Kopf zusammen." Dennoch hatte etwa eine AfD-Bundestagsabgeordnete umgehend den Tod des Mädchens mit der Maske in Verbindung gebracht.

Maskengegner ignorieren Informationen

Inzwischen behaupten Maskengegner – unter Berufung auf ungenannte Quellen – trotzdem, das Kind sei nach Angaben der gar nicht zuständigen Staatsanwaltschaft Karlsruhe durch das Tragen der Maske gestorben. Karlsruhe hat dazu keine Erkenntnisse und weist das zurück.

Trotzdem verbreitet der Sinsheimer HNO-Arzt Bodo Schiffmann diese Behauptung. Er strebt immer offener einen Umsturz der Regierung an und behauptet, dort würden Faschisten sitzen. Er war im Frühjahr Gründer einer inzwischen wieder aufgelösten Partei und ist in Faktenchecks vielfach widerlegt worden. Er spricht inzwischen von drei toten Kindern durch die Maske und zählt dabei das Kind aus der Pfalz mit.

Von ihm stammte am vergangenen Wochenende auch die Information vom angeblichen Tod eines zweiten Kindes. Weder die Staatsanwaltschaft in Aurich noch in Oldenburg wissen aber von einem entsprechenden Fall oder einer Obduktion, wie sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bestätigten. Schiffmann hatte behauptet, in Ostfriesland sei ein Kind wegen der Maske gestorben.



Bodo Schiffmann ist die einzige Quelle für Fall



Obwohl es also dazu keine Erkenntnisse bei den Behörden gibt, berichtete er am Donnerstag unter Tränen, es seien jetzt drei Kinder gestorben. Er habe Informationen "aus erster Hand" zu dem Tod "des dritten Kindes". Er werde dazu ein Interview führen. Schiffmann machte zunächst keine weiteren Angaben, die es möglich machen würde, seine Darstellung irgendwie zu widerlegen. Er stellte auch in den Raum, sei Kanal werde möglicherweise bald gelöscht. Auf viele seiner Anhänger machte die Meldung erkennbar Eindruck.

Schiffmann nutzt die Schilderung, um zu fragen, warum Eltern noch an ihren Job und ihre Kredite denken würden statt aufzustehen. Er ist derzeit mit einem Luxusbus auf "Great Corona Info Tour", wie er und sein Begleiter Samuel Eckert das nennen. t-online.de hatte öffentlich gemacht, dass Eckert tief in der Szene der Verschwörungsideologen steckt und darauf hofft, dass es der Bevölkerung schlechter ergeht. Dann seien die Menschen offener für seine Theorie. Leid sei deshalb nichts Schlechtes.