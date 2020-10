Neuer Höchstwert

RKI meldet mehr als 11.000 Corona-Fälle in Deutschland

22.10.2020, 04:38 Uhr | AFP, dpa

Baden-Württemberg, Heilbronn: Ein Mitarbeiter zeigt in der Corona-Abstrichstelle auf der Theresienwiese einen Abstrich. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Es ist ein trauriger neuer Rekord: Die Gesundheitsämter in Deutschland melden mehr als 11.000 neue Coronavirus-Infektionen an nur einem Tag.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 11.000 verzeichnete Fälle binnen eines Tages gestiegen.



Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden am Vortag 11.287 neue Ansteckungsfälle erfasst. Der bisherige Rekordwert hatte bei 7.830 Infektionen innerhalb eines Tages gelegen und war am vergangenen Freitag von den Gesundheitsämtern gemeldet worden.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagenturen dpa und afp

Mehr in Kürze

Jetzt aktualisieren