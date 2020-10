LIVENach Corona-Krisengipfel

Merkel verlangt "nationale Kraftanstrengung" im November

28.10.2020, 17:48 Uhr | cck, dpa, rtr

Bund und Länder haben drastische Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Nun erklärt Kanzlerin Merkel die neuen Regeln. Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz.



Etwa vier Stunden haben Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs verhandelt. Wie bereits aus den Verhandlungen bekannt wurde, sind weitreichende Maßnahmen beschlossen worden. Nun tritt Merkel vor die Presse. Die Pressekonferenz können Sie hier live verfolgen.

Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick:

Maximal zehn Personen aus zwei Haushalten sollen sich noch treffen dürfen.

Restaurants, Bars, Kneipen und Clubs sollen ab dem 2. November für den restlichen Monat schließen.

Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, sollen im November deutschlandweit weitgehend untersagt werden,

Im Livestream: Kanzlerin Merkel verkündet neue Corona-Maßnahmen

17.54 Uhr: Nun spricht Markus Söder. Jetzt nichts zu tun, würde bedeuten, später in Krankenhäusern über Leben und Tod entscheiden zu müssen, sagt der bayerische Ministerpräsident. Das entscheidende Motto sei nun: Kontakte reduzieren, sagt Söder. Er bedankt sich bei den Gastronomen, die Hygienekonzepte durchgesetzt haben. Allerdings müsse in der derzeitigen Lage der große Ansatz gewählt werden.

17.48 Uhr: Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werden viele Menschenleben aufs Spiel gesetzt, sagt Müller. Die Auslastung der Intensivbetten sei stark gestiegen, so Müller. Er bittet alle um Solidarität mit denjenigen, die geschützt werden müssen.

17.46 Uhr: Nun spricht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Dieser Tag sei ihm sehr schwergefallen, sagt Müller. Er wisse, was diese Einschränkungen nun für die Menschen bedeuten. In den letzten Monaten sei viel möglich gewesen. Nun sei klar, dass es so nicht weitergehen könne. "Mir geht es so wie allen anderen Ministerpräsidenten: Wir wollen für unser Land das Beste", sagt Müller.

17.45 Uhr: "Das ist ein schwerer Tag für politische Entscheidungsträger", sagt sie. Viele Gastronomen hätten Hygienekonzepte errichtet. Nun sei es aber wichtig, dass die Kurve gedrückt wird.

17.45 Uhr: Die Behörden wollen sicherstellen, dass Besuche in Altersheimen weiter möglich bleiben, sagt Merkel.

17.43: Merkel ruft die Bevölkerung auf, auf touristische Reisen zu verzichten. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Die weiteren Beschlüsse: Gastronomiebetriebe werden geschlossen, Lieferdienste und Kantinen bleiben aber erlaubt, Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen schließen. Alle Maßnahmen gelten ab dem 2. November bis Ende des Monats.



17.42: Merkel verkündet Kontaktbeschränkungen: Es sollen sich nur noch zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen. Private Feiern seien nicht akzeptabel, auch nicht im öffentlichen Raum.

17.40 Uhr: "Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben, belastende Maßnahmen", sagt Merkel. Sie und die Ministerpräsidenten wollen das Wirtschaftsleben am Laufen und auch die Schulen und Kitas offen halten. Das hieße im Umkehrschluss, dass es Beschränkungen im privaten Bereich brauche, sagt Merkel. Laut der Kanzlerin tragen alle Länder die Entscheidungen mit.

17.38 Uhr: Die Kurve der Neuinfektionen müsse massiv gesenkt werden, damit die Gesundheitsämter die Infektionsketten wieder nachvollziehen könnten. Das habe im Frühjahr geklappt, sagt Merkel. Deswegen brauche es nun noch einmal eine "nationale Kraftanstrengung".

17.37 Uhr: Noch sei das deutsche Gesundheitssystem leistungsfähig, sagt Merkel. Aber das könne sich schnell ändern, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen sich so weiterentwickeln würden. "Wir müssen handeln. Jetzt", sagt Merkel.

17.34 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Kanzlerin Merkel spricht zuerst. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sind ebenfalls anwesend.



17.27 Uhr: Die Verhandlungen sind beendet, Bundeskanzlerin Merkel will in Kürze vor die Presse treten.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagenturen dpa, Reuters