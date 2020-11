"Wollen wir Corona-Chaoten wirklich echte Munition geben?"

Pro

Wollen wir Corona-Chaoten noch echte Munition in die Hände geben?

Es ist schon absurd: Da gipfelt jede illegale Corona-Party in diesen dunklen Pandemie-Wochen in einem gigantischen Aufschrei, trotzdem soll nun ernsthaft über kollektiven Böller-Spaß in der Silvesternacht nachgedacht werden. Ein Drittel will sich trotz aller Corona-Schreckensmeldungen nicht davon abbringen lassen. Ich kann es zum Teil sogar verstehen: 2020 gehört wirklich in die Luft gejagt.

Ein Blick auf die Fakten sagt aber, dass das keine gute Idee wäre: Am letzten Tag des Jahres wird getrunken, es wird gefeiert, es wird sich gedrückt und geherzt und am Ende millionenfach Schießpulver in die Luft gejagt. Schon in normalen Jahren endet das mit zahlreichen Verletzten auf den Intensivstationen, dort wo jetzt die Corona-Patienten liegen. Für noch mehr Schwerverletzte ist schlicht kein Platz.

Dazu kommt: Die Polizei hat sonst schon alle Hände voll zu tun, die Feierei in Groß- und Kleinstädten nicht völlig ausufern zu lassen. Sie müsste nun beim kollektiven Böllern dafür sorgen, dass Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln eingehalten werden – und das stellt sie ja jetzt schon vor Probleme. Wie sieht das erst aus, wenn sie einer betrunkenen Meute mit China-Böllern im Anschlag gegenübertritt. Die Frage ist einfach: Wollen wir Corona-Chaoten wirklich echte Munition in die Hände geben?

Nein, natürlich nicht. Statt Feiern und Böllern in der Silvesternacht sollten wir das große Feuerwerk einfach verschieben. Der Erfinder des Mainzer Impfstoffs rechnet damit, dass im Herbst nächsten Jahres 70 Prozent der Deutschen geimpft seien können. Die Herdenimmunität wäre erreicht – und wir hätten einen neuen Feiertag. Wie könnte man den besser begehen als mit einem Feuerwerk?