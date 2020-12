RKI-Chef gibt Update

Wieler: Sollten Kontakte auch über Weihnachten vermeiden

03.12.2020, 10:57 Uhr | t-online, joh

Die Corona-Pandemie hat Deutschland noch immer fest im Griff. Das Robert Koch-Institut schätzt nach der Verlängerung des Teil-Lockdowns erneut die Lage ein. Verfolgen Sie den Livestream bei t-online.

Die Pressekonferenz im t-online-Liveticker:

11.04 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

11.02 Uhr: Mittwoch auf Donnerstag hohe Zahlen, wodurch? Rexroth: "Alle Bundesländer und Ämter übermitteln schon, aber die Tests sind auch nicht gleich verteilt, über die Woche." Ein großer Teil bekomme seine Tests auch verzögert von den Laboren. Es gebe dabei auch verschiedene Testindikatoren und es handele sich bei der Übermittlung um einen normalen Verlauf.

11 Uhr: Hohe Neuinfektionen, auch durch mehr Tests? Wieler: "Die Zahlen zeigen sehr gut, dass die Rate der positiven Test weiter steigt. Es gibt keinen Anlass zu denken, dass es mit einer vermehrten Testung zusammen hängt."

10.58 Uhr: Lockerungen an Weihnachten, gibt es danach einen Schub? Wieler: "Wir sollten auch über Weihnachten versuchen, unsere Kontakte einzuschränken." Denn jeder Kontakt berge auch die Gefahr eines Risikos. Ute Rexroth: "In manchen gebieten geht es ungebrochen weiter, in allen Altersgruppen." Die Gründe seien schwer zu benennen, einer sei etwa auch die Besiedlungsdichte.

10.56 Uhr: Gibt es einen Trend, der dennoch Hoffnung macht? Wieler: "In allen Altersgruppen, außer bei den hochaltrigen, sinken die Inzidenzen. Wir sehen diese Erholungen, das ist ein Trend, der in die richtige Richtung geht." Er wäre glücklich, wenn alle diese Krankheit auch so ernst nehmen. Diese Pandemie lebt nur von unserem Verhalten und springt nur über, wenn wir ihm die Chance geben. "

10.53 Uhr: Wieler: "Es gibt keinen 100 Prozent sicheren Test." Die PCR-Tests seien aber eine akkreditierte Methode. Die Schnelltests werden qualitativ immer wieder überprüft.



10.51 Uhr: Wieler: Der Bau von Impfzentren sei auch ein hoher logistischer Aufwand. Aber "prinzipiell bin ich davon überzeugt, dass wir das alles gut auf die Beine bekommen."

10.50 Uhr: Warum müssen wir für die Feinabstimmung, wer wann geimpft wird, auf EMA-Verfahren warten? Wieler: Es gebe drei klinische Phasen und die dritte interessiere dabei am meisten. Diese Daten würden die Schutzfunktionen zeigen und auch mögliche Nebenwirkungen. "Wir tun gut daran, wenn wir die in Ruhe studieren." Ob sich eine Einschätzung dann noch ändere, könne man jetzt noch nicht sagen. Es gebe aktive Impfgegner, deshalb werde man die Daten "nach bestem Wissen und Gewissen" genau prüfen.

10.47 Uhr: Virologe Christian Drosten hatte davon gesprochen, es könne einen neuen Mers-Ausbruch geben. Stimmt das? Wieler: "Ich vermag nicht zu sagen, was das nächste Virus sein kann. Was sicher kommt: die Grippe." Man wisse nicht, wie stark die Grippe in diesem Jahr sein werde. "Jetzt und heute schützen wir uns durch die Covid-Maßnahmen auch vor der Grippe." Bei Influenza wisse man etwa, dass Schulen dabei ein wichtiger Teil als Treiber spielen würden. Setze man dort Konzepte richtig um, könne das eben auch eine Grippewelle abmildern.

10.45 Uhr: Schnelltests an Schulen bald möglich? Rexroth: Wenn Personal richtig geschult werde, könne das denkbar sein. Doch derzeit würden die Tests nur von medizinischem Personal durchgeführt.

10.44 Uhr: Wieler: "Es gibt immer wieder neue Entwicklungen, auch an Software. Wer weiß was da noch auf uns zu kommt."

10.43 Uhr: Hat Deutschland den Absprung verpasst und spät reagiert? "Wir schauen immer in Zeiträumen", sagt Wieler. Momentan bekomme man die Zahlen einfach weniger schnell runter. Das liege am Verhalten der Menschen. "Wir waren im Frühjahr sehr erfolgreich. Es gab viele Menschen, die keinen Kontakt zu Covid-Erkrankten hatten, zu Hause geblieben sind." Es gebe auch immer noch Menschen, die das Coronavirus leugnen. Das würde sich nach und nach ändern.

10.40 Uhr: Wie können die Kontaktnachverfolgungen verbessert werden? "Das vermag ich nicht zu sagen", sagt Wieler. Es solle ein neues System geben, das die Kontaktnachverfolgung einfacher mache. "Das wird in annähernd 400 Gesundheitsämtern in Kürze eingeführt." Es gebe keine einheitliche Software, was die Kontaktnachverfolgung und auch die Einführung eines neuen Systems erschwere.

10.37 Uhr: Die Todesraten bei Älteren sind enorm hoch. Inwiefern hilft der Teil-Lockdown bei der Verhinderung? Wieler: "Die Zahlen zeigen ganz genau, dass die jüngeren Altersgruppen sich weniger infizieren, eine Infektion aber an die Älteren herantragen." Deshalb halte er die Maßnahmen der Kontaktreduktion für so wichtig. "Das ist der Schlüssel zum Erfolg."

10.34 Uhr: Brauchen wir Impfzentren? Wieler: "Es gibt zwei Gründe, warum wir Impfzentren benötigen." Zum einen sei es ein großer logistischer Aufwand, zum anderen sei das Monitoring der Daten enorm wichtig. "Auch über die Nebenwirkungen." In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 900.000 Menschen.

10.32 Uhr: Könnten Schnell-Texts kulturelle Veranstaltungen wieder ermöglichen? Wieler: "Das sind Momentaufnahmen. Alle Zusammenkünfte behalten ein Risiko." Deshalb halte er es weiter für sinnvoll, Zusammenkünfte von größeren Menschenansammlungen weiter zu verhindern.

10.30 Uhr: Wieler zur Lage in den Schulen: Die Ausbrüche (bis gestern 636 Ausbrüche in Schulen übermittelt bekommen): "Im Rahmen eines gesamten Hygienekonzeptes an Schulen sind diese Testungen sinnvoll." Wieler fände auch einen Lehrer als Hygienebeauftragten zu ernennen und denjenigen oder diejenige auch entsprechend zu schulen, sinnvoll.

10.28 Uhr: Nachfrage zu Inzidenzwert unter 50 – wie lange wird das dauern? Rexroth: "Hamburg hat 69 je 100.000. Es geht, die Fallzahlen zu senken. Wir brauchen Geduld und Beharrlichkeit." Es hänge von der Compliance ab und ob die Maßnahmen wirken. "An einzelnen Stellen geht es auf jeden Fall, die Fallzahlen auf einen Wert von unter 50 zu senken."

10.26 Uhr: Die Fragerunde beginnt. "Ansteckungen geschehen auch außerhalb von Pflegeheimen", antwortet Wieler auf eine Frage zu vulnerablen Gruppen und Konzepte zu deren Schutz. "Die Konzepte sehen Zugangsregelungen vor, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und auch, dass man gruppen eventuell nach Infizierten und Nichtinfizierten trennt." Die Teststrategien seien dabei ebenfalls wichtig. Die Tests würden überprüfen, ob ein Hygienekonzept auch funktioniert. "Die Tests verhindern eine Ansteckung nicht." Man müsse das, was man inzwischen wisse, auch umsetzen. "Sehen nicht überall, dass die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. " Das sei aber der beste Schutz.

10.22 Uhr: Wieler: "Diese Maßnahmen begleiten uns, bis ein relevanter Teil der Bevölkerung geschützt ist." Der RKI-Chef bedankt sich noch einmal für die Mithilfe.

10.21 Uhr: Wieler: Ziel sei es die Pandemie wieder auf ein Level zu bringen, mit dem alle umgehen können. "Auch wenn der Impfstoff noch nicht da ist - wir haben eine gute Gesamtstrategie." Eindämmung bedeute, neue Fälle zu verhindern. "Die ganze Zeit, bis diese Pandemie zu Ende ist."

10.19 Uhr: Wieler zur Quarantäne: "Es ist möglich die Quarantäne auf 10 Tage zu verkürzen, allerdings nur dann, wenn am 10. Tag der Test negativ ausfällt." Isolierung und Quarantäne seien ganz wichtige Säulen in der Bekämpfung der Pandemie.

10.18 Uhr: Wieler: Die Heime müssten in der schnellen und effektiven Eindämmung noch stärker unterstützt werden. "Wir sind aber alle in der Verantwortung, unsere älteren Mitmenschen zu schützen." Das sei anstrengend und auch frustrierend. "Tun sie es für sich selbst, aber tun sie es bitte auch für Oma und Opa. Diese Krankheit wünschen wir keinem und schon gar nicht unseren ältesten Mitmenschen."

10.13 Uhr: Wieler: "Die Situation in Alten- und Pflegeheimen macht uns große Sorgen." Ältere Menschen seien besonders gefährdet, jeder fünfte Person, die sich in einer Einrichtung ansteckt, verstirbt. Innerhalb der letzten 3 Wochen habe es weniger Ausbrüche in Krankenhäusern gegeben. Die Anzahl der Personen, die bei einem Ausbruch ebenfalls angesteckt werden, sei geringer. Das liege womöglich an einer besseren Prävention. Daher liege es nahe, dass der Schutz in Alten- und Pflegeheimen nicht ausreiche.

10.10 Uhr: Rexroth: "Das Virus zirkuliert in den jüngeren Altersgruppen." Deshalb sei es wichtig, dass die Inzidenz in allen Altersgruppen und auch in allen Regionen zurück geht.

10.07 Uhr: Rexroth: In Hamburg sehe man einen rückläufigen Trend. "Wir schauen uns aber nicht nur die reinen Fallzahlen und Inzidenzen an." Bei den Altersgruppen sehe man, das in den vergangenen Wochen vor allem die 15 bis 59-Jährigen stark betroffen waren. Auch die Altersgruppe der über 80-Jährigen sei stark betroffen. 3920 Menschen würden sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung befinden. "Immer mehr Menschen sterben an Covid-19". 17.602 Menschen seien bislang insgesamt gestorben. Am Dienstag sei der Höchststand der Todesopfer bislang erreicht gewesen – 487 Tote an einem Tag.

10.05 Uhr: Ute Rexroth: "Mehr als 1,1 Millionen Covid-19-Fälle sind an das RKI übermittelt worden." Die Fallzahlen seien weiter auf einem hohen Niveau und würden deutschlandweit noch nicht spürbar sinken. Die Entwicklung in den Bundesländern sei sehr unterschiedlich. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg, Thüringen und Sachsen habe die 7-Tage-Inzidenz zugenommen.

10.04 Uhr: Wieler: Die Zahl der Todesopfer und der schweren Verläufe würden weiter steigen. "Das hatten wir befürchtet", sagt Wieler. Der RKI-Chef erinnert noch einmal an die AHA+L -Regeln. "Bitte beherzigen Sie diese Regeln, auch zu Hause, wenn der Nachbar mal vorbei kommt."

10.02 Uhr: Lothar Wieler, Chef des RKI: "Die Lage bleibt sehr angespannt." Die Fallzahlen seien durch die Maßnahmen zwar stabilisiert, es würden sich allerdings immer noch zu viele Menschen infizieren. "Sie sinken noch nicht spürbar", sagt Wieler. Die Gesundheitsämter seien zunehmend erschöpft. Wieler erwartet "viele weitere Tote" durch das Coronavirus.

10 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 10. Januar geeinigt. Nun informiert das Robert Koch-Institut in Berlin über die aktuelle Corona-Lage. Innerhalb von 24 Stunden waren den Gesundheitsämtern in Deutschland mehr als 22.000 Neuinfektionen gemeldet worden. 479 Menschen starben den Angaben zufolge am oder mit dem Coronavirus. Verfolgen Sie die Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler und Ute Rexroth, Leiterin des RKI-Lagezentrums im Livestream und im t-online-Liveticker.