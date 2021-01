Obduktion am Freitag

Behörden prüfen Tod von Pflegekraft nach Impfung

Im Landkreis Uelzen warten die Behörden auf das Ergebnis der Obduktion einer Pflegekraft: Die Frau war kurz nach einer Covid-19-Impfung gestorben. Allerdings gibt es bisher keine Hinweise, dass ihr Tod im Zusammenhang mit der Impfung steht.

Todesfälle von schwerkranken alten Menschen kurz nach der Schutzimpfung gegen Corona gab es in Deutschland bereits mehrere. Nun schlägt ein Fall Wellen, in dem eine Frau "im mittleren Alter" verstorben ist, wie ein Sprecher des Kreises Uelzen bestätigte. In Kreisen von Impfgegnern wird der Fall genutzt, um Vorbehalte gegen das Impfen zu schüren. Doch es gibt bisher keine Anzeichen, dass sie wegen der Impfung gestorben ist.



Die Frau, nach Informationen von t-online eine 42-Jährige, hatte am Mittwoch in einer Einrichtung die erste Impfdosis erhalten. In der Nacht zum Donnerstag verstarb sie. Über vorherige Symptome ist bisher nichts bekannt. Der Landkreis teilte mit, dass aus Sicht des ärztlichen Leiters des Uelzener Impfzentrums bisher kein kausaler Zusammenhang zur Impfung erkennbar ist.

Auch Paul-Ehrlich-Institut prüft den Fall

Eine Sprecherin der Staatsanwalt Lüneburg sagte t-online, dass am Freitag die Obduktion erfolgen wird, aber mit einem aussagekräftigen Ergebnis erst in der kommenden Woche zu rechnen sei. Vielfach ergeben sich aus der Obduktion Anhaltspunkte, die weitere toxikologische und Gewebeuntersuchungen notwendig machen. Die Staatsanwaltschaft steht vor der Frage, ob sie ein Todesermittlungsverfahren wegen Anhaltspunkten für ein Fremdverschulden führt. Bisher gibt es diese Anzeichen nicht.



Der Fall wird auch beim Paul-Ehrlich-Institut geprüft: Die Überwachung und Bewertung möglicher oder unerwarteter Wirkungen von Impfungen sind Aufgabe des Instituts, das in einem Sicherheitsbericht genau Buch führt. Bilanz bisher : Bei 1,14 Millionen Geimpften bis zum 17. Januar gab es 656 Verdachtsfälle, darunter 145 "schwerwiegende Reaktionen".



21 beobachtete Todesfälle bis zum 17. Januar



Seit Beginn der Impfungen in Deutschland wurden, in einem zeitlichen Abstand von einer Stunde bis 14 Tage nach der Impfung, bislang 21 Todesfälle registriert. Wichtig ist jedoch: Laut PEI sind das nicht mehr Tote, als bei einer Gruppe von 1,14 Millionen ohnehin statistisch zu erwarten wäre. Das heißt: Laut Statistik ist eine solche Todesrate auch ohne Impfung zu erwarten.



Bei einem Pressebriefing Mitte Januar hatte Brigitte Keller-Stanislawski, die im PEI zuständige Abteilungsleiterin für die Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten zu den bis dahin bekannten Todesfällen angemerkt: "Aufgrund der Daten, die wir haben, gehen wir davon aus, dass die Patienten an ihrer Grunderkrankung gestorben sind, in zeitlich zufälligem Zusammenhang mit der Impfung."

Nur bei neun von den bislang registrierten 21 Todesfällen war die Todesursache unklar, sie litten aber laut PEI unter schwerwiegenden Vorerkrankungen. Die Frau aus Uelzen geht als bisher jüngste in die Auswertung ein. Zuvor waren die Verstorbenen im Alter von 56 bis 99 Jahren, der Altersschnitt lag bei 83,5 Jahren.

Schon vor der EU-Zulassung des ersten Impfstoffs hatte RKI-Präsident Lothar Wieler darauf hingewiesen, dass aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit "Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung versterben werden".

Das Paul-Ehrlich-Institut hat angekündigt, in Zukunft wöchentlich Informationen zu den gemeldeten Nebenwirkungen nach Covid-Impfungen herauszugeben.