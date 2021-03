Spontaner Corona-Gipfel

Merkel kippt Ruhetags-Pläne zu Ostern

24.03.2021, 11:25 Uhr | dpa, rtr, ds

Nach der heftigen Kritik an den Corona-Beschlüssen haben sich Bund und Länder erneut zusammengeschaltet. Die Osterruhe ist wieder vom Tisch. Kanzlerin Merkel gesteht Fehler ein.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach massiver Kritik entschieden, den Bund-Länder-Entscheid zur sogenannten Osterruhe zu stoppen. Das teilte Merkel am Mittwoch in einer kurzfristig einberufenen Schalte mit den Ministerpräsidenten der Länder mit. Merkel habe laut t-online-Informationen zugegeben, dass die Pläne mit der Osterruhe ein Fehler seien. Sie übernehme dafür die volle Verantwortung. Aus Kreisen der Bundesländer verlautete nach t-online-Informationen, der Grund für die Kehrtwende sei, dass sich die Osterruhe nicht umsetzen lasse. Rechtlich und praktisch.

Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten seit 11 Uhr überraschend erneut über die Corona-Pandemie. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußerte sich bereits im Landtag in Düsseldorf zu dem Spontan-Treffen: Die Ministerpräsidentenkonferenz habe die Menschen enttäuscht, sagte der CDU-Chef weiter. "Wir können so nicht weitermachen". Darüber werde er "sehr kritisch" auch am Mittwoch in der kurzfristig anberaumten Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs reden.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) verwies zuvor bereits auf Probleme bei den Oster-Beschlüssen. "Wir haben auch Gesprächsbedarf gegenüber dem Bund in den letzten Stunden signalisiert", sagte Günther in Kiel. Die Landesregierung sei bekanntermaßen nicht mit allen Beschlüssen von Anfang der Woche zufrieden. "Aber insbesondere das, was zum Thema Ostern verabredet worden ist, stößt auf erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten, die vom Bund bis heute nicht geklärt werden konnten." Nötig sei eine Lösung, die Neuinfektionen möglichst verhindere.

Regierungsbefragung soll trotzdem stattfinden

Nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag hatte sich großer Unmut entzündet, weil die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war. Dabei ging es unter anderem darum, was mit den in den Corona-Beschlüssen geplanten "Ruhetagen" genau gemeint ist.

Das kurzfristige Treffen hatte die Ministerpräsidenten offenbar überrascht. Ein Sprecher der Landesregierung in Kiel teilte mit, dass der schleswig-holsteinische Landtag wegen des kurzfristigen Termins seine Tagesordnung ändern.



Eigentlich war für den Vormittag eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Günther vorgesehen. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verschob seine eigentlich um 10 Uhr geplante Regierungserklärung auf den Nachmittag. Niedersachsens Länderchef Stephan Weil sei hingegen verhindert, hieß es. Die Regierungsbefragung mit der Kanzlerin soll laut dpa aber wie vorgesehen um 13 Uhr stattfinden.