Nach Kritik

Laschet verteidigt umstrittenen Lockdown-Vorstoß

06.04.2021, 09:57 Uhr | dpa, AFP

CDU-Chef Armin Laschet wehrt sich gegen die Kritik an seinem Vorschlag für einen härteren Lockdown. Aus Sicht der Kassenärzte kommen die Forderungen viel zu spät.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seinen Vorstoß für einen "Brückenlockdown" verteidigt. "Wir erkennen, dass schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft sind", sagte Laschet im ZDF-"Morgenmagazin" am Dienstag. Laschet hatte beim Besuch eines Impfzentrums in Aachen vorgeschlagen, die für den 12. April geplante Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen und einen kurzen, aber harten Lockdown zu beschließen. Für seinen Vorstoß erhielt er viel Kritik. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Für diesen Zeitpunkt, sagen uns die Experten, sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen und das öffentliche Leben reduzieren." Sollte es gelingen, die Inzidenz so zu reduzieren, seien auch neue Lockerungen denkbar, sagte Laschet weiter. "Mein Vorschlag war einfach, nochmal mit einer Kraftanstrengung die Inzidenz runter zu bringen", sagte Laschet, "um dann die neuen Möglichkeiten zu haben, auf die die Bürgerinnen und Bürger so hoffen".

Laschet: Vorbereitungen für Lockerungen treffen

Mit Hilfe "neuer Mechanismen" wie der App "Luca" für die Kontaktnachverfolgung sei bei einer niedrigeren Inzidenz auch eine Ausdehnung von Modellprojekten denkbar, sagte Laschet weiter. Diese Schritte müssten in den nächsten drei Wochen vorbereitet werden, "dann kann man hineingehen in die Zeit, in der man behutsam öffnen kann", sagte Laschet.

Aus Sicht ärztlicher Praktiker kommen die Forderungen zu spät. Diese Chance hätte schon in den Osterferien genutzt werden sollen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dirk Spelmeyer, am Dienstag im "Morgenecho" von WDR 5. Er würde sich einen Lockdown "knackig und hart" wünschen, sagte Spelmeyer.