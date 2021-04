Bundesweit einheitlich

Merkel plant Ausgangssperren von 21 Uhr bis 5 Uhr

Der bundesweit einheitliche Lockdown nimmt immer mehr Gestalt an. Nach einem Gesetzentwurf des Bundes soll es künftig strenge Ausgangssperren geben, wo die Corona-Inzidenz jenseits von 100 liegt.

Nachdem sich Bund und Länder am Freitag auf eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt haben, liegt jetzt ein erster Entwurf für die Gesetzesänderung vor. Für Landkreise, in denen die Corona-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen oberhalb von 100 liegt, sind demnach Ausgangssperren zwischen 21 Uhr und 5 Uhr geplant.

Wörtlich heißt es in dem Entwurfspapier der Regierung, das t-online vorliegt:



"Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt, es sei denn dieser Aufenthalt ist begründet aufgrund



von Handlungen zur Versorgung von Tieren oder f. von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen."

Zusätzlich könnten gemäß dem Gesetzentwurf weitere Regelungen greifen: So sollen unter anderem "private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum" nur noch für die Angehörigen eines Haushalts plus einer zusätzlichen Person erlaubt sein. Die Gesamtzahl der Anwesenden darf nicht mehr als fünf Personen betragen, wobei Kinder "der beteiligten Haushalte" bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden.

Bund ringt um Befugnisse in der Pandemie-Bekämpfung

Freizeiteinrichtungen bleiben ebenso wie Museen, Theater, Kinos geschlossen, touristische Übernachtungen verboten. Für Arbeitgeber gilt die Pflicht, den Beschäftigten das Arbeiten von Zuhause zu ermöglichen, sofern dem "keine zwingenden betriebsbedingten" Gründe entgegenstehen. Sport ist nicht gestattet, es sei denn, es handelt sich um Individualsportarten, die "allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden".

Zu Lockerungen der aufgeführten Maßnahmen darf es dem Entwurf zufolge erst kommen, wenn die Corona-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen wieder unterhalb von 100 liegt.

Sollte die geplante Neuregelung umgesetzt werden, würde der Bund mehr Befugnisse in der Pandemiebekämpfung bekommen, die bislang im Wesentlichen Sache der Länder ist. Der bisherige Flickenteppich an länderspezifischen Einzelregelungen würde vereinheitlicht.

Die Neuregelung soll schnell umgesetzt werden. Bereits am Dienstag soll das Bundeskabinett die Vorlage verabschieden, dafür wurde die Kabinettssitzung um einen Tag vorgezogen. Bereits in der kommenden Woche soll sich der Bundestag damit befassen. Auch die Länderkammer, der Bundesrat, müsste dem Gesetz zustimmen. Dafür dürfte die bislang für den 7. Mai geplante nächste Sitzung vorgezogen werden.