Fehler von Syrien-Krieg nicht wiederholen

Baerbock: EU muss sich auf Afghanistan-Flüchtlinge einstellen

14.08.2021, 07:33 Uhr | rtr

Annalena Baerbock: Die Kanzlerkandidatin der Grünen hat angesichts der steigender Zahl von Binnenflüchtlingen in Afghanistan davor gewarnt, die Fehler des Syrien-Krieges zu wiederholen. (Quelle: Metodi Popow/imago images)

Aus Angst vor der Taliban begeben sich immer mehr Afghanen auf die Flucht. Auch die EU müsse sich auf die Ankunft von Flüchtlingen vorbereiten, warnt Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Angesichts des Vormarsches der radikal-islamischen Taliban und der wachsenden Zahl an Binnenflüchtlingen in Afghanistan hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor einer Wiederholung von Versäumnissen während des syrischen Bürgerkriegs gewarnt.



Die europäischen Länder seien damals auf fatale Weise unvorbereitet gewesen, dass Menschen in so einer dramatischen Situation ihr Land verlassen müssten, sagte Baerbock in einem Interview des Deutschlandfunk. Man dürfe diesen katastrophalen Fehler nicht wiederholen und warten, bis alle 27 EU-Länder zur Aufnahmen von Flüchtlingen bereit seien.



Vielmehr müsse man sich mit den europäischen Ländern zusammenschließen, die dazu bereit seien. Auch mit den USA und Kanada müsse man sich abstimmen. Gemeinsam müssten klare Kontingentregeln vereinbart werden.