"Zwar keine Rockband"

Lauterbach und Drosten sorgen mit Selfie für Erheiterung

01.10.2021, 07:54 Uhr | aj, t-online

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach teilt ein Foto von sich und dem Virologen Christian Drosten. Das Selfie erinnert viele Nutzer an ein Bild, das zu Beginn der Woche Schlagzeilen gemacht hatte.

Karl Lauterbach hat mit einem neuen Foto in den sozialen Netzwerken für Erheiterung gesorgt. Der SPD-Gesundheitspolitiker teilte am Donnerstagabend ein Selfie von sich und dem Virologen Christian Drosten auf Twitter. Dazu schrieb er: "Zwar keine Rockband. Aber immerhin voller Ideen, wie die 4. Welle so flach wie möglich über Deutschland spülen könnte."

Lauterbach spielte mit der Rockband-Äußerung auf ein Foto an, das die FDP-Politiker Volker Wissing und Christian Lindner zeitgleich mit den Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck nach ihren ersten Gesprächen zu einer möglichen gemeinsamen Regierung veröffentlicht hatten. Für viele Nutzer sahen die vier Politiker darauf aus wie eine Band. Das Foto ging viral und wurde mittlerweile mehrfach parodiert.



Auch bei dem Bild von Lauterbach und Drosten dauerte es nicht lange, bis erste Nutzer kreative Ideen entwickelten und eigene Versionen teilten. So etwa trällern der Politiker und der Virologe in einer bearbeiteten Version "Stayin' Alive" von den Bee Gees, in einer anderen "Iron Man" von Black Sabbath. Einige der technisch bearbeiteten Versionen des Fotos sehen Sie hier:

Das Bild von Lauterbach erntete binnen weniger Stunden Zehntausende "Likes" und wurde über tausend Mal geteilt. Eine Person schrieb: "Lieber Christian und (Namensvetter) Karl. - Wissenschaft ist cooler als jede Rockband! - Sagt ein Hardcore AC/DC-Fan!" Andere Nutzer kritisierten, dass man die zwei Experten ja nicht mehr ernst nehmen könnte.