Inzidenz bei 62,6

RKI meldet mehr als 11.600 neue Corona-Fälle

07.10.2021, 04:38 Uhr | AFP, dpa

Ein Kind geht mit Maske in eine Schule (Symbolbild): Der Inzidenzwert steigt wieder leicht. (Quelle: Jens Büttner/dpa)

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt leicht höher als am Vortag. Binnen eines Tages wurden 11.644 Neuinfektionen und 68 neue Todesfälle registriert.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat am Donnerstag einen Wert von 62,6 erreicht und liegt damit leicht höher als am Vortag. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen eines Tages 11.644 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 62,3 gelegen, vor einer Woche bei 64,3. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 68 Fälle auf 94.027. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn liegt laut RKI bei 4.283.378.