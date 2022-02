LIVECorona-Gipfel

Scholz: "Wir sehnen uns danach"

16.02.2022, 17:21 Uhr | t-online

Die Zeichen stehen auf Lockerung – beim Corona-Gipfel leiteten Bund und Länder einen weitgehenden Abbau der Corona-Regeln ein. Welche Maßnahme fällt wann? Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder haben sich erneut zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammengefunden. Dieses Mal im Fokus: weitreichende Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Bereits im Vorfeld kursierte ein Drei-Stufen-Plan, der bis zum 19. März die meisten Einschränkungen aufheben soll.



Doch was haben Bund und Länder nun konkret beschlossen? Welche Corona-Regeln fallen – und wann? Verfolgen Sie die Pressekonferenz oben im Videostream oder lesen Sie die wichtigsten Aussagen hier im Liveticker nach.

17.22 Uhr: Eine Frage zum sogenannten Basisschutz, der nun gesetzlich verankert werden solle: Habe er die Zusage der FDP, dass sie eine solche Maßnahme mitmache? "Es wird einen hocheffektiven Basisschutz geben", antwortet Scholz darauf, mit gemeinsamer Gesetzgebung aus Bundestag und Bundesrat.

17.18 Uhr: Eine Frage zur allgemeinen Impfpflicht und zu einem Impfregister: Scholz antwortet, dass alle Ministerpräsidenten die Impfpflicht wollten. "Da sollte es möglich sein, eine Mehrheit finden". Die Verantwortung, die man gegenüber den Bürgern habe, verpflichte sie dazu, sich dafür einzusetzen. Deshalb gehe er davon aus, dass sich alle Ministerpräsidenten dafür einsetzen werden.

Die Frage nach dem Impfregister sei davon getrennt zu betrachten. Die Impfpflicht ginge auch ohne, "und die Impfpflicht ist das wichtige, darum soll's gehen", so Scholz. Deshalb tauche das Impfregister im Beschluss nicht auf.

17.17 Uhr: Auf eine Frage nach der allgemeinen Impfpflicht antwortet Scholz: "Die Impfpflicht ist notwendig für den nächsten Herbst und Winter." Deshalb sei diese wichtig. Doch man könne nun positiver auf den Sommer blicken. Und da gelte auch für sie alle drei, als Bürger: "Wir sehnen uns danach."

17.16 Uhr: "Wir können es wagen, jetzt zu öffnen", so Scholz. "Das meiste werde dann so sein, dass da keine Regeln mehr sind, bis auf Masken und Abstandsregeln". Und dann werde es Gesetzgebung dazu geben, um auf lokale Einbrüche zu reagieren.

17.12 Uhr. Die Pressekonferenz wird eröffnet für Fragen der Pressevertreter.

17.08 Uhr: Es gebe nun klare Perspektiven für die nächsten Wochen, so Giffey. Und stellt die einzelnen Öffnungssschritte vor, wie etwa das Ende der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Ungeimpfte in einem ersten Schritt, das Ende aller "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" zum 20. März. Mehr dazu lesen Sie hier.

17.05 Uhr: "Heute ist ein neuer Schritt gegangen worden", so die Regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey (SPD). Dieser Dreischritt der Lockerungen werde von der Bevölkerung erwartet, und sei aufgrund der Infektionslage zu rechtfertigen. Die Situation in den Krankenhäusern sei beherrschbar – darum sei es immer gegangen. Deshalb seien nun Lockerungen gerechtfertigt.

17.04 Uhr: Achtsamkeit heiße auch, die Öffnungsschritte immer wieder zu überprüfen. Deshalb seien die Schritte mit einem Abstand von zwei Wochen vereinbart worden, so Wüst. "Es wäre nicht klug zu lockern, und dann einfach weiterlaufen zu lassen", so Wüst, es müsse immer evaluiert werden. Denn besonders vulnerable Gruppen seien auch weiterhin gefährdet, in weiten Teilen verfüge die ältere Bevölkerung über einen nicht so großen Impfschutz wie in anderen Ländern. Deshalb gehe es auch weiterhin darum, die Impflücke zu bekämpfen. "Die Impfung bleibt der richtige Weg aus der Pandemie", sagt Wüst.

17.00 Uhr: "Wir befinden uns in einer neuen Phase der Pandemie", so der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Deshalb könne nun mit Vorsicht geöffnet werden. Deshalb seien sich alle Länder einig, dass es einen "Basisschutz" brauche, um ein Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern – etwa Maskenpflicht, Abstandspflicht und Hygieneregeln. Die Länder hätten den Bund gebeten, die rechtliche Grundlage für einen solchen "Basisschutz" zu schaffen, sodass dieser, wenn nötig, greifen könne, so Wüst.

16.59 Uhr: Doch die Pandemie sei noch nicht vorbei. Die nächste Variante könne "um die Ecke kommen", so Scholz, mit neuen Herausforderungen. Deshalb müsse auch Vorsorge für die Zeit danach getroffen werden, etwa dadurch, dass die Maskenpflicht erhalten bleibt. Denn der nächste Herbst und Winter kommt – "dann können die Infektionszahlen wieder zunehmen". Dafür müsse man vorsorgen.

16.57 Uhr: "Der Piecks hilft eben", sagt Scholz. Und ruft alle Menschen dazu auf, sich impfen und boostern zu lassen.

16.57 Uhr: "Nach diesen zwei Jahren haben wir verdient, dass es auch ein bisschen besser wird" - da gehe es vielen Bürgern wie ihm selbst auch, so der Kanzler. Man könne vorsichtig optimistisch sein.

16.54 Uhr: Kanzler Scholz beginnt mit seinem Statement. Man könne positiv auf die Corona-Lage blicken. "Der Scheitelpunkt ist mittlerweile wohl erreicht". Zu der erfreulichen Entwicklung hätten auch die ergriffenen Maßnahmen beigetragen. "Wir können sagen, dass wir mit den Maßnahmen erreicht haben, was wir erreichen wollten", so Scholz. In den vergangenen Wochen hätten Bund und Länder die richtigen Entscheidungen getroffen. Deshalb könnten nun "Schritt für Schritt" ein Großteil der Maßnahmen zurückgenommen werden.

16.54 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

16.44 Uhr: Die Pressekonferenz soll in Kürze beginnen.