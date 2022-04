Ausnahme für Pflegekräfte

Lauterbach plant freiwillige Quarantäne für Corona-Infizierte

01.04.2022, 09:30 Uhr | rtr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Quarantäneregeln für Corona-Infizierte deutlich lockern. Sein Vorschlag an die Bundesländer sieht vor, dass nur noch Pflegekräfte dazu verpflichtet sind.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Quarantäneregeln für Corona-Infizierte deutlich lockern. Das geht aus einem Vorschlag des Gesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts an die Bundesländer hervor, der Reuters vorliegt.



Danach sollen sich Infizierte für fünf Tage freiwillig isolieren und sich am Ende mit einem Selbsttest "freitesten". Nur infiziertes Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen soll noch fünf Tage in Isolation gehen und sich dann mit einem PCR-Test "freitesten" müssen, um besonders gefährdete Menschen zu schützen.



Lauterbach: Es geht um einen "Balanceakt"

Hintergrund der vorgeschlagenen Lockerung ist auch, dass wegen der hohen Infektionszahlen derzeit fast 4,3 Millionen Personen in Quarantäne sind. Dies führt in Betrieben und auch Krankenhäusern teilweise zu erheblichen Ausfällen beim Personal.

Der Vorschlag soll jetzt mit den Ländern beraten werden. Das Gesundheitsministerium verwies darauf, dass man damit einen Vorschlag der Gesundheitsministerkonferenz aufgreife, die Quarantäne- und Isolationsregelungen an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Es gehe um eine "Balance aus Praktikabilität, Vorsicht und notwendiger Eigenverantwortung". Vor allem die FDP hatte auf eine Lockerung der Quarantänevorschriften gepocht.