Emmanuel Macron trifft Olaf Scholz in Berlin

Nach der Wahl von Olaf Scholz zum Kanzler fĂŒhrte seine erste Reise nach Paris. Nun hat Frankreichs PrĂ€sident Macron nach seiner Wiederwahl auch seinen ersten Auslandsbesuch in Berlin angekĂŒndigt. Neben dem Ukraine-Krieg soll es noch um weitere Themen gehen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfÀngt am kommenden Montag Frankreichs PrÀsident Emmanuel Macron zu GesprÀchen in Berlin. Geplant sei ein bilaterales GesprÀch der beiden Politiker, gefolgt von einem gemeinsamen Arbeitsessen, teilte der Elysée-Palast am Donnerstag mit. Es ist Macrons erste Auslandsreise seit seiner Wiederwahl im April.