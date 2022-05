Von den Angehörigen der sechs Minderheiten gaben insgesamt 58 Prozent an, schon einmal selbst Rassismus ausgesetzt gewesen zu sein. In der Altersgruppe zwischen 14 und 24 Jahren waren es mit rund 73 Prozent aber deutlich mehr als bei den ĂŒber 65-JĂ€hrigen mit 24,2 Prozent.

In Bezug auf die einzelnen Gruppen ist die Studie allerdings nicht reprĂ€sentativ. Die Antworten von Befragten mit höherer Bildung zeigten dennoch, dass das Ausmaß von Erfahrungen mit Rassismus nichts mit "gelungener Integration" zu tun habe, betont Dezim-Direktorin Naika Foroutan.

Lange verschwiegen

"Jahrzehntelang wurde Rassismus in Deutschland verschwiegen oder gar bestritten, das wirkt bis heute nach", sagt die Beauftragte der Bundesregierung fĂŒr Antirassismus, Reem Alabali-Radovan. Sie verspricht: "Wir packen Strukturen an, die im Alltag rassistisch diskriminieren - in den Behörden, bei der Polizei, am Arbeits- oder Wohnungsmarkt."

"Rassismus" wird in der Studie definiert als eine Ideologie sowie als eine diskursive und soziale Praxis, in der Menschen aufgrund von Ă€ußerlichen Merkmalen in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, denen per "Abstammung" verallgemeinerte, unverĂ€nderliche

Eigenschaften zugeschrieben werden.

Dass bestimmte ethnische Gruppen, beziehungsweise Völker intelligenter als andere sind, glauben dem Monitor zufolge zwar lediglich neun Prozent der Bevölkerung. Der Aussage, dass gewisse ethnische Gruppen oder Völker "von Natur aus fleißiger sind als andere", stimmte allerdings rund ein Drittel der Befragten zu.

"HĂ€ufig zu empfindlich"

Die Forscher kommen zu dem Schluss, Rassismuskritik werde oft dadurch abgewehrt, dass Betroffenen eine HypersensitivitĂ€t unterstellt werde. Den Angaben zufolge ist ein Drittel der Bevölkerung tendenziell der Auffassung, dass Menschen, die sich ĂŒber Rassismus beschweren, "hĂ€ufig zu empfindlich" seien. 11,6 Prozent der Befragten stimmten dieser Aussage voll und ganz zu, 21,5 Prozent stimmten ihr eher zu.

Um dieses PhÀnomen genauer zu beleuchten, haben die Wissenschaftler konkrete Situationen zur Beurteilung vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass es beispielsweise knapp zwei Drittel der Bevölkerung voll und ganz (rund 35 Prozent) oder eher (gut 30 Prozent) rassistisch finden, wenn als Angehörige einer bestimmten Minderheit wahrgenommene Menschen bei der Einreise nach Deutschland wesentlich hÀufiger kontrolliert werden. Dass auch nett gemeinte Komplimente als Rassismus empfunden werden können, ist etwa jedem vierten Menschen in Deutschland voll und ganz bewusst. Der Klassiker ist hier der Satz: "Sie sprechen aber sehr gut Deutsch."

Insgesamt mehr als die HĂ€lfte der Befragten bewerteten es als rassistisch, wenn ein Comedian klischeehafte Witze ĂŒber eine bestimmte ethnische oder religiöse Gruppe macht. Allerdings gehen im Alltag die Meinungen darĂŒber auseinander, was denn ein "klischeehafter Witz" ist.