Waffenlieferung Lambrecht: Deutschland liefert Ukraine Panzerhaubitzen Von dpa Aktualisiert am 06.05.2022 - 08:04 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa./dpa)

Sliac (dpa) - Deutschland wird der Ukraine sieben Panzerhaubitzen 2000 liefern. Dazu sei eine ├ťbereinkunft erzielt worden, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Sliac in der Slowakei.

Die Waffensysteme sollten aus einer laufenden Instandsetzung kommen und damit der Bundeswehr nicht unmittelbar fehlen. Zu den Haubitzen solle eine Ausbildung angeboten werden.

Die SPD-Politikerin besuchte in dem an die Ukraine grenzenden Land deutsche Soldaten, die mit dem Flugabwehrsystem Patriot zur Verst├Ąrkung an die Nato-Ostflanke verlegt wurden.

DiePanzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug- und ├Ąhnelt damit einem Panzer. Der Bundestag hatte Ende M├Ąrz eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert und dazu einen gemeinsamen Antrag von Union sowie den regierenden Ampel-Parteien beschlossen. Lambrecht hatte auch eine Lieferung von Flugabwehrpanzern Gepard in Aussicht gestellt, von dem der Hersteller KMW noch 50 St├╝ck in den Best├Ąnden hat. Die Lieferung schwerer Waffen war lange umstritten.

"Pr├Ązision und gro├če Kampfentfernung"

Mit Standardmunition erreicht die Panzerhaubitze Schussentfernungen von 30 Kilometern, mit reichweitengesteigerter Munition sind 40 Kilometer m├Âglich, wie die Bundeswehr schreibt. Die Gesch├╝tzbesatzung kann demnach bis zu sechs Granaten so abfeuern, dass diese gleichzeitig einschlagen. Festgestellt wird: "Die Panzerhaubitze 2000 ist eines der modernsten Artilleriegesch├╝tze weltweit. Ihre St├Ąrke liegt in ihrer Pr├Ązision und in ihrer gro├čen Kampfentfernung."