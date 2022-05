Monika Heinold (Gr├╝ne)

Seit 2012 ist sie Finanzministerin - erst in einer Koalition mit SPD und SSW, nun im Jamaika-B├╝ndnis mit Regierungschef Daniel G├╝nther von der CDU und der FDP. Bei aller Ausgabendisziplin hat die gelernte Erzieherin (63) das Soziale im Blick. "Klimaschutz, Bildungspolitik und Steuerpolitik sind eine Frage der Generationengerechtigkeit", schreibt sie auf ihrer Homepage. Heinold gilt als versierte Finanzexpertin, die ihre Ziele mit geduldiger Durchsetzungsf├Ąhigkeit verfolgt. Sie f├╝hrt die Nord-Gr├╝nen gemeinsam mit Landtagsvizepr├Ąsidentin Aminata Tour├ę in die Wahl. Ihr gro├čes Ziel: Heinold will erste gr├╝ne Ministerpr├Ąsidentin werden.

Bernd Buchholz (FDP)

Der 60-J├Ąhrige ist Manager durch und durch. Vor seiner R├╝ckkehr in die Landespolitik - von 1992 bis 1996 war er Landtagsabgeordneter - steuerte er als Vorstandsvorsitzender das Medienhaus Gruner + Jahr. Auch als Wirtschaftsminister in der Jamaika-Koalition ist er Manager geblieben. Der promovierte Jurist will Dinge bewegen und macht keinen Hehl daraus, dass ihm vieles in Politik und B├╝rokratie zu lange dauert. Ein Schwerpunkt ist die Verkehrspolitik mit dem Bau und der Reparatur von Stra├čen und der Verbesserung des Angebots auf der Schiene. W├Ąhrend der Corona-Pandemie unterst├╝tzte Buchholz vehement den Tourismus - so mit erfolgreichen Modellregionen im Fr├╝hjahr 2021.

Lars Harms (SSW)

Der Vater von sechs Kindern sitzt seit 22 Jahren f├╝r die von der F├╝nf-Prozent-H├╝rde befreite Partei der d├Ąnischen und friesischen Minderheit im Landtag. Der 57-J├Ąhrige ist ein Freund klarer Worte, k├Ąmpft leidenschaftlich f├╝r seine Positionen und kann hart verhandeln. 2012 schmiedete er ma├čgeblich eine Koalition mit SPD und Gr├╝nen mit. Er w├╝rde sich einem CDU-gef├╝hrten B├╝ndnis aber wohl auch nicht verweigern. Zuletzt r├╝ckte er immer mehr das Soziale in den Fokus. Das Leben m├╝sse f├╝r alle bezahlbar bleiben, betont er angesichts der Rekordpreise f├╝r Energie- und Lebensmittel. Auch die von ihm unterst├╝tzte Energiewende m├╝sse sozial ausgestaltet werden.

J├Ârg Nobis (AfD)