Entscheidend wird sein, welches Ziel G├╝nther hat. Will er es vor allem der eigenen Partei leicht machen und ohne gro├če St├Ârfeuer durchregieren, w├Ąhlt er die Variante Schwarz-Gelb. Das w├Ąre auch ein Signal in Richtung Wirtschaft. Mit Buchholz und Gesundheitsminister Heiner Garg st├╝nden zwei Leistungstr├Ąger weiter bereit.

Die Gr├╝nen haben sich in der Regierung als Modernisierungsmotor besonders bei Kernthemen wie Energiewende und Klimaschutz verstanden. Sie h├Ątten die konservative CDU sozusagen zum Jagen getragen, sagen sie. Strategische ├ťberlegungen k├Ânnten f├╝r die Gr├╝nen sprechen. G├╝nther h├Ątte die junge und nach links ger├╝ckte Fraktion im eigenen Team und nicht als Gegner. "Wenn die Gr├╝nen trotz ihres Wahlerfolges in die Opposition geschickt werden, dann wird diese im Norden sehr stark sein", sagt Politologe Knelangen. Zudem w├╝rde dies die Partei wieder zur├╝ck in die Arme der SPD treiben. "Die CDU muss aber ein Interesse daran haben, dass die durch die Ampel im Bund engere Verbindung von SPD und Gr├╝nen wieder geknackt wird."

Grüne Ängste, trotz Erfolgs in die Opposition zu müssen

An der Gr├╝nen-Basis herrscht der Wunsch nach Schwarz-Gr├╝n vor, es gibt aber ├ängste, trotz aller Erfolge in die Opposition geschickt zu werden. Es st├╝nden so viele Entscheidungen an, sagt die fr├╝here Staatssekret├Ąrin Anke Erdmann. "Da will man ver├Ąndern und nicht zuschauen, wie andere zur├╝ckdrehen." Das zielt auf Schwarz-Gelb. F├╝r Co-Spitzenkandidatin Aminata Tour├ę steht aber fest, regierten die Gr├╝nen k├╝nftig nicht, k├Ânnten sie "im Zweifel auch eine absolut inhaltliche und angriffslustige Opposition sein".

Der abgest├╝rzten SPD um Herausforderer Thomas Losse-M├╝ller d├╝rfte die Debatte um Schwarz-Gr├╝n oder Schwarz-Gelb massiv geschadet haben. Sie hatte vor allem auf soziale Themen gesetzt wie Mietpreisbremse oder Kita-Geb├╝hren. Die historisch schlechten 16 Prozent lie├čen bisher f├╝r unm├Âglich Gehaltenes wahr werden. So verlor SPD-Bundesvize und Landtagsfraktionschefin Serpil Midyatli das als sicher geltende Direktmandat in ihrem Wahlkreis Kiel-Ost gegen die weithin unbekannte CDU-Politikerin Seyran Papo (34).