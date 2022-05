Nach dem ├╝berlegenen Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther erneut Gespr├Ąche ├╝ber eine Regierungsbildung mit Gr├╝nen und FDP angek├╝ndigt. "Ich werde Gespr├Ąchsangebote an beide machen", sagte er am Montag in Berlin vor Journalisten ohne weitere Hinweise auf seine etwaige Koalitionspr├Ąferenz. Spitzenvertreter der Gr├╝nen und der FDP in Schleswig-Holstein warben derweil am Montag f├╝r B├╝ndnisse ihrer Parteien mit der CDU.