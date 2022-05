Im Nordrhein-Westfalen wurden laut Bericht 179 Sachverhalte untersucht, bei denen ein Verdacht auf Rechtsextremismus bestand. In Berlin waren es 74 Fälle. Auf Platz drei lag Hessen mit 60 überprüften Sachverhalten. In Bayern waren es 38. In Sachsen gab es 26 Prüf-, Verdachts- und erwiesene Fälle von Rechtsextremismus.

Linke: "Aufarbeitung steckt noch in den Kinderschuhen"

Der Anstieg der Fallzahlen dürfe "auf die weitere Aufhellung des Dunkelfeldes" zurückzuführen sein, heißt es in dem Bericht. Menschenverachtende Äußerungen in Chatgruppen sowie zahlreiche Waffen- und Munitionsfunde zeigten deutlich, wie ernst das Problem sei, sagte der Obmann der Grünen im Innenausschuss des Bundestags, Marcel Emmerich. "Viel zu lange wurden enorme Gefahren unterschätzt und verharmlost." Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Martina Renner, ist der Auffassung, die Zahlen seien "weit von der Realität entfernt". Sie meint: "Die Aufarbeitung rechter Strukturen in den Sicherheitsbehörden steckt noch in den Kinderschuhen."