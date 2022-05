Aktualisiert am 14.05.2022 - 10:15 Uhr

Aktualisiert am 14.05.2022 - 10:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die gefährliche Delta-Variante könnte erneut für viele Infektionen sorgen. Das sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview – und verweist auf eine israelische Studie.

Minister empfiehlt weiterhn Masken

In Deutschland dominiert derzeit die Omikron-Subvariante BA.2 mit gut 97 Prozent. Die Delta-Variante, die oft mit schwerwiegenderen Folgen einhergeht, wird laut dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) aktuell nur selten nachgewiesen.

Wissing will Maskenpflicht in Flugzeug, Bahn und Bus beenden

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund appellierte an Bund und Länder, Vorbereitungen für eine neue Corona-Welle zu treffen. Die Impfmöglichkeiten müssten aufrechterhalten werden, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar sei es nicht sinnvoll, in großem Umfang weitgehend leerstehende Impfzentren zu betreiben. Notwendig sei aber eine Planung, wann man unter welchen Umständen erneut zusätzliche Impfmöglichkeiten schaffen müsse. Landsberg verwies auf einen im Herbst erwarteten Impfstoff, der an die Omikron-Variante angepasst ist.