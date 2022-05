In Deutschland dominiert derzeit die Omikron-Subvariante BA.2 mit gut 97 Prozent. Die Delta-Variante, die oft mit schwerwiegenderen Folgen einhergeht, wird laut dem j├╝ngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) aktuell nur selten nachgewiesen.

Der Deutsche St├Ądte- und Gemeindebund appellierte an Bund und L├Ąnder, Vorbereitungen f├╝r eine neue Corona-Welle zu treffen. Die Impfm├Âglichkeiten m├╝ssten aufrechterhalten werden, sagte

Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar sei es nicht sinnvoll, in gro├čem Umfang weitgehend leerstehende Impfzentren zu betreiben. Notwendig sei aber eine Planung, wann man unter welchen Umst├Ąnden erneut zus├Ątzliche Impfm├Âglichkeiten schaffen m├╝sse. Landsberg verwies auf einen im Herbst erwarteten Impfstoff, der an die Omikron-Variante angepasst ist.