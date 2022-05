Kutschaty postet Liebeserklärung an Ehefrau

Den Wahltag wollte Kutschaty bis zum Nachmittag zu Hause verbringen, bevor er nach D├╝sseldorf fahren wollte. Die Kinder, die schon au├čer Haus wohnen, k├Ąmen zum Essen. Auf den Tisch komme Flammkuchen mit gr├╝nem Salat aus dem Garten, sagte Kutschatys Frau Christina. Das Ehepaar war zu Fu├č zum Wahllokal gekommen.

W├╝st w├Ąhlt in Rhede

Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) hat dagegen am Sonntagmorgen in seiner Heimatstadt Rhede seine Stimme abgegeben. Der 46 Jahre alte Jurist kam mit seiner Frau Katharina zum Wahllokal und schob das einj├Ąhrige T├Âchterchen Philippa wie schon bei seiner Amtseinf├╝hrung vor einigen Monaten im blauen Kinderwagen vor sich her. "Uns geht es prima. Es ist ein wunderbarer Tag in Nordrhein-Westfalen, wunderbares Wetter . Es ist ein toller Tag, um w├Ąhlen zu gehen", sagte W├╝st l├Ąchelnd und gut gelaunt, nachdem er gegen 10.30 Uhr sein Kreuzchen gemacht hatte.

W├╝st bat alle B├╝rgerinnen und B├╝rger, "von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und dankte den Helferinnen und Helfern in den Wahllokalen des Landes, "die daf├╝r sorgen, dass wir heute w├Ąhlen k├Ânnen".

Hendrik W├╝st: Der NRW-Ministerpr├Ąsident gibt mit seiner Tochter seine Stimme ab. (Quelle: /dpa-bilder)

Den Nachmittag werde er bei dem sonnigen und warmen Wetter ganz in Ruhe mit der Familie verbringen, sagte W├╝st. "Wir werden zu Hause sein und ein bisschen auf Familie machen." Sp├Ąter werde er dann nach D├╝sseldorf fahren, wo er in der CDU-Landesgesch├Ąftsstelle und im Landtag erwartet wird. "Also, sch├Ânen Sonntag noch, tsch├╝ss", sagte W├╝st zu den Journalisten.

W├╝st hatte das Amt des Ministerpr├Ąsidenten im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland erst Ende vergangenen Oktobers von Armin Laschet ├╝bernommen, nachdem dieser bei der Bundestagswahl als Kanzler-Kandidat der Union gescheitert war.

Werden die Gr├╝nen zum K├Ânigsmacher?

Die Spitzenkandidatin der Gr├╝nen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, hat in D├╝sseldorf gew├Ąhlt. Die 44 Jahre alte Diplomp├Ądagogin gab am sp├Ąten Sonntagvormittag ihre Stimme in einem Wahllokal im Stadtteil Pempelfort ab. Das Wahllokal war im Klassenzimmer einer Katholischen Grundschule eingerichtet. Neubaur sagte, sie sei froh, dass sie in einem freien Land w├Ąhlen k├Ânne. Die Wahl-Rheinl├Ąnderin mit bayerischen Wurzeln ist auch Landesvorsitzende der NRW-Gr├╝nen.