RKI: Anteil einer neuen Corona-Variante nimmt leicht zu

Der Anteil der Omikron-Hauptvariante BA.2 sinkt, der einer neuen Version BA.5 steigt leicht an. Dennoch sind gerade Kinder derzeit eher von einer Grippe betroffen, meldet das RKI.

Bei Kindern wird nach Einsch├Ątzung des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit h├Ąufiger Grippe als Corona diagnostiziert. Betroffen seien insbesondere 5- bis 14-J├Ąhrige, schreibt das Institut in seinem am Donnerstagabend ver├Âffentlichten Wochenbericht. Das RKI beruft sich auf Erkenntnisse aus der virologischen ├ťberwachung. "Bei Auftreten von Symptomen einer neu auftretenden Atemwegserkrankung wie z.B. Schnupfen , Halsschmerzen oder Husten wird ÔÇô unabh├Ąngig vom Impfstatus und auch bei negativem Covid-19 Testergebnis ÔÇô dringend empfohlen, Kontakte zu meiden und bei Bedarf die haus├Ąrztliche Praxis zu kontaktieren", hie├č es.

Eine Grippewelle hat auch bislang in der Saison 2021/22 nach wissenschaftlicher Definition gar nicht erst begonnen, in der j├╝ngsten Zeit wurden in Deutschland aber doch noch etwas mehr Grippef├Ąlle verzeichnet. Die RKI-Fachleute sprechen von geringf├╝gig erh├Âhter Influenza-Aktivit├Ąt. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza hatte f├╝r die vergangene Woche von knapp 2.000 gemeldeten F├Ąllen berichtet. Bei Grippe wird eine hohe Dunkelziffer nicht erkannter und nicht gemeldeter F├Ąlle angenommen.