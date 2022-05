Gemeindebund: Chaos durch Hartz-IV-Anspruch für Ukrainer

Aktualisiert am 23.05.2022 - 10:45 Uhr

Der Bundesrat hatte am Freitag ein Gesetz beschlossen, das unter anderem vorsieht, dass Fl├╝chtlinge aus der Ukraine zum 1. Juni 2022 Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII bekommen sollen. Bislang erh├Ąlt diese Gruppe geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bislang sind in Deutschland bereits mehr als 700.000 Gefl├╝chtete aus der Ukraine erfasst worden. Sie h├Ątten ab Juni Anspruch auf die h├Âheren Leistungen. Laut Innenministerium k├Ânnte aber ein Teil der registrierten Fl├╝chtlinge bereits zur├╝ckgekehrt oder in andere L├Ąnder weitergereist sein.