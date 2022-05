Baerbock befĂŒrwortet Kritik am deutschen Ukraine-Kurs

Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges trafen sich zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder die Außenminister des Ostseerats. Dabei gab es auch Kritik am deutschen Kurs – ein positives Zeichen, so die Außenministerin.

Bei einem Außenministertreffen des Ostseerates hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (GrĂŒne) die Kritik an Deutschlands Kurs bei der UnterstĂŒtzung fĂŒr die Ukraine als positives Zeichen gewertet. Auf einer Pressekonferenz am Rande des Treffens im norwegischen Kristiansand sagte Baerbock am Mittwoch, die Kritik beweise, wie eng die Verbindung und die Freundschaft zu den PartnerlĂ€ndern seien. "Man kann einander nur offen kritisieren, wenn man sich vertraut", sagte Baerbock.