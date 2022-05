Wie der Bundestag am Freitag einen Bericht des "Stern" bestĂ€tigte, hat Schröder bereits am vergangenen Montag Strafanzeige erstattet, weil aus dem Flur vor seinem BĂŒro in einem ParlamentsgebĂ€ude drei GemĂ€lde verschwunden sind. Demnach handelt es sich um zwei Holzdrucke des Malers und Grafikers Uwe Bremer sowie eine Grafik von einem namentlich nicht genannten chinesischen KĂŒnstler.