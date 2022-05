Instrument Lockdown soll "im Werkzeugkasten sein"

Zahlen steigen schon in anderen L├Ąndern wieder

Montgomery verwies darauf, dass in vielen Teilen der Welt die Corona-Zahlen schon wieder steigen. Das werde auch in Deutschland "unweigerlich" passieren, wenn es k├Ąlter und nasser werde und sich das Leben wieder in die Innenr├Ąume verlagere. Zwar seien anders als in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen geimpft oder genesen, aber mit der Pandemie durch seien wir noch nicht, warnte der Welt├Ąrztechef.