Liebhabern exquisiten politischen Unsinns ist die M├╝tterrente aus dem Jahr 2014 noch in besonderer Erinnerung. Damals machte sich die Gro├če Koalition daran, die Renten in Ost und West anzugleichen, und der CSU konnte das Zugest├Ąndnis zu dieser Ma├čnahme nur ├╝ber die sogenannte M├╝tterrente abgerungen werden. Ein politisches Monstrum, dessen tieferen Sinn Experten bis heute vergeblich suchen.

Seinerzeit war es so, dass auf eine vern├╝nftige Ma├čnahme zu deren Gunsten eine sinnlose aufgepfropft wurde. Das ist zwar auch nicht gut, aber nicht so schlimm wie im Fall des Tankrabatts und 9-Euro-Tickets. Hier gesellt sich aus koalitionsinternen Gr├╝nden ein Unsinn zum anderen.

Was wir ├╝ber den Tathergang wissen: Als der Ukraine-Krieg schon bald nach dem russischen ├ťberfall Ende Februar einen schweren Schatten ├╝ber die deutsche Energieversorgung legte, ├╝berkam die Autofahrer-Partei FDP schnell die Angst, dass sie das treffen k├Ânnte, was die "Bild"-Zeitung einmal und f├╝r immer "Benzin-Wut" getauft hatte. Parteichef Christian Lindner und anderen Liberalen entfleuchte diese Idee, bevor so richtig ├╝ber sie nachgedacht wurde. Also war sie im politischen Raum und dort nicht mehr wegzukriegen, weil jenseits der Sache in der Politik dann schnell alles auch eine Frage der Ehre wird.