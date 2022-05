Berlin (dpa) - In der Linken fordert eine Gruppe um die fr├╝here Fraktionschefin Sahra Wagenknecht eine Neuausrichtung der Partei.

"So wie bisher darf es nicht weitergehen, sonst verschwindet unsere Partei in der Bedeutungslosigkeit", hei├čt es im "Aufruf f├╝r eine popul├Ąre Linke", der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Partei m├╝sse sich f├╝r die Mehrheit der Bev├Âlkerung einsetzen und d├╝rfe sich "nicht auf bestimmte Milieus verengen".

Wagenknecht hatte schon vor der Bundestagswahl in ihrem Buch "Die Selbstgerechten" beklagt, viele "Lifestyle-Linken" h├Ątten die Bodenhaftung verloren und blickten auf jene herab, die ein einfacheres oder traditionelleres Leben f├╝hrten. Jetzt klingen in dem dreiseitigen Aufruf, den neben Wagenknecht etwa 80 Parteimitglieder unterzeichnet haben, ├Ąhnliche Motive an.