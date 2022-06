Die Niederlande und Deutschland wollen sich Gasvorr├Ąte sichern ÔÇô auch mit Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Doch die Pl├Ąne f├╝r die Bohrungen in der Nordsee sind umstritten.

Deutschland und die Niederlande werden in der Nordsee gemeinsam Bohrungen auf einem neuen Gasfeld vornehmen. Der niederl├Ąndische Staatssekret├Ąr f├╝r Bergbau, Hans Vijlbrief, gab am Mittwoch in Den Haag bekannt, er habe "die Erlaubnis f├╝r den niederl├Ąndischen Teil heute erteilt". In Deutschland sei bereits ein "beschleunigtes Genehmigungsverfahren" eingeleitet.