Virologin Ciesek rechnet mit Ausbreitung von Virus-Untervarianten

Aktualisiert am 02.06.2022 - 01:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die neuen Coronavirus-Varianten werden auch in Deutschland h├Ąufiger gefunden. Die Virologin Sandra Ciesek geht von einer Ausbreitung aus ÔÇô und sorgt sich um den derzeitigen Impfschutz.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek rechnet damit, dass sich die beiden Corona-Untervarianten BA.4 und BA.5 weiter ausbreiten. Auf Twitter schrieb sie, dass nach einer Studie im s├╝ddeutschen Raum der Anteil schon bei 15,3 Prozent liege. "Das wird sicherlich sehr lokal unterschiedlich sein, aber da nur ein Teil der Proben (5-10%) sequenziert wird und Mutations-PCRs nicht mehr fl├Ąchendeckend durchgef├╝hrt und verg├╝tet werden, kann man das f├╝r viele Regionen also gar nicht so genau sagen", hei├čt in den Twitterbeitrag. "Ich denke, BA.4/ BA.5 werden sich auch hier durchsetzen."