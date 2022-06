WĂŒst machte ebenfalls Druck: "Es ist wichtig, dass der Bund in Abstimmung mit den LĂ€ndern rechtzeitig vor dem Herbst die Grundlagen fĂŒr die PandemiebekĂ€mpfung anpasst", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Man mĂŒsse SchlĂŒsse ziehen, "welche Schutzmaßnahmen erfolgreich waren und auch in Zukunft erfolgversprechend sind".

Ein weiteres Thema: Baden-WĂŒrttemberg und Sachsen wollen die WiedereinfĂŒhrung einer Pflichtversicherung fĂŒr ElementarschĂ€den fĂŒr alle GebĂ€udebesitzer in die MinisterprĂ€sidentenkonferenz einbringen. Nach den Sturzfluten und Überschwemmungen in mehreren Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 war eine Debatte darĂŒber entbrannt, wie SchĂ€den durch Flutkatastrophen besser abgesichert werden könnten. Die Justizminister der LĂ€nder hatten zuletzt die Frage geprĂŒft, ob eine Pflichtversicherung gegen die Verfassung verstĂ¶ĂŸt. Am Mittwoch machte die Justizministerkonferenz den Weg dann frei, wie die baden-wĂŒrttembergische Ressortchefin Marion Gentges (CDU) den "Stuttgarter Nachrichten" bestĂ€tigte.