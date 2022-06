Aktualisiert am 02.06.2022 - 14:01 Uhr

Aktualisiert am 02.06.2022 - 14:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Manuela Schwesig steht f├╝r ihre F├Ârderung der russischen Gas-Pipeline in der Kritik. Doch alleine will sich die Ministerpr├Ąsidentin nicht f├╝r Nord Stream 2 verantwortlich gemacht werden.

"Alle Bundesregierungen haben auf Nord Stream 2 gesetzt", sagte die SPD-Politikerin im Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin (Moma). Das Land habe dies ÔÇô da die deutsch-russische Pipeline in Vorpommern anlandet ÔÇô umgesetzt.

Schwesig: Wollten Investitionsruine vermeiden

Schwesig findet es nicht richtig, die Verantwortung f├╝r das im Zuge des Kriegs in der Ukraine gestoppte Energie-Projekt allein Mecklenburg-Vorpommern anzulasten, w├Ąhrend sich gro├če Teile Deutschlands weiter von Gas aus der Schwesterpipeline Nord Stream 1 versorgen lassen, die ebenfalls im vorpommerschen Lubmin deutschen Boden erreicht. Zu den Beweggr├╝nden der Landesregierung sagte Schwesig im Moma, dass es darum ging, eine Investitionsruine in der Ostsee zu vermeiden.

Die Unterst├╝tzung der Pipeline durch die von der Landesregierung ins Leben gerufene Klimastiftung MV ist Donnerstagnachmittag erneut Thema vor dem Landgericht in Schwerin. Ein Journalist der Zeitung "Welt" hatte hier Klage gegen die von Ex-Ministerpr├Ąsident Erwin Sellering (SPD) gef├╝hrte Stiftung eingereicht: Er will damit Informationen ├╝ber die Art und Weise erhalten, in der die Klimastiftung die Fertigstellung der Gasleitung unterst├╝tzt hat. Recherchen von t-online hatten ma├čgeblich zur Aufkl├Ąrung ├╝ber die umstrittene Stiftung beigetragen.